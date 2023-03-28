馬英九會江蘇書記：在台灣總統任內推動兩岸交流

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前總統馬英九（左）28日傍晚會見中共江蘇省委書記信長星（右）時提到，他在「台灣總統」任內推動兩岸交流，創造兩岸分治70多年來「最和平繁榮的一個階段」。中央社記者呂佳蓉南京攝 111年3月28日

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（中央社記者呂佳蓉南京28日電）前總統馬英九今天傍晚在南京會見中共江蘇省委書記信長星時提到，他在「台灣總統」任內推動兩岸交流，創造兩岸分治70多年來「最和平繁榮的一個階段」。

在會見信長星之前，馬英九上午在參觀孫中山紀念館後接受聯訪時，也提到自己的「前總統」身分。

相形之下，信長星在會見時則以「馬英九先生」作為稱呼，但他也提到馬英九曾擔任國民黨前主席及「台灣地區前領導人」。

馬英九表示，「希望我們能夠放下爭執，能夠盡可能在許多議題上達成共識。這也是我在台灣總統任內，推動兩岸交流，八年簽了23個協議，涵蓋人民生活的大部分的議題，創造從兩岸隔海分治70多年來，最和平繁榮的一個階段」。

馬英九提到，「『習先生』（中共總書記習近平）跟我在新加坡見了面之後，特別強調希望兩岸可以心靈契合，這跟我過去強調，拉近心理距離，幾乎是一致的」。

他說，希望兩岸交流要做好要建立互信，才能避免戰爭的風險。用交流取代對抗，用協商取代衝突，希望大陸方面多認識台灣人的心理狀態，大家一起推動避戰跟謀合。

馬英九提到，過去兩岸有共同政治基礎「九二共識」，擁有互信、擱置爭議，才實現三通直航。

馬英九說，從1987年參與政府兩岸工作，那年他37歲，今年73歲，第一次來到大陸，對兩岸事務有非常大的誠意，認為這個工作是很值得做的，不管是三通直航還是其他政策的推動，兩岸人民都受惠。

他也說，卸任後在東吳大學擔任講座教授，認識到兩岸青年交流，對台灣或對大陸而言，都是非常值得做的事情。

信長星則以「馬英九先生」稱呼馬英九。他說，「馬英九先生首訪大陸，第一站就來到南京」。多年來，「馬英九先生不論是擔任國民黨前主席，還是台灣地區前領導人期間」，一直堅持九二共識與一個中國原則，反對台獨，積極推動兩岸關係和平發展，推動兩岸交流交往，「我們對此深表讚賞」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120328