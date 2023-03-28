馬英九：兩岸一定要追求和平 否則雙方都沒前途

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（中央社台北28日電）前總統馬英九今天赴南京中山陵謁陵後答覆媒體詢問表示，兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途，並期盼兩岸年輕人傳承國父孫中山和平、奮鬥的精神，共同振興中華。

馬英九訪中祭祖行上午來到中山陵拜謁國父孫中山，在結束孫中山紀念館的行程後發表公開講話，之後答覆媒體詢問說，希望這次隨團的台灣青年深入了解國父生平，還有兩岸的關係，認清楚兩岸一定要走向和平奮鬥才能振興中華。

被問到希望兩岸年輕一代從孫中山傳承甚麼樣的精神，他重申和平、奮鬥、振興中華，並強調「兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途」。

另有媒體詢問，在南京祭拜孫中山跟在台北有甚麼不一樣感受，馬英九表示，還是不一樣，畢竟中山先生的陵寢在這裡。

他說，但精神是一樣的，大家都遵從中山先生，願意實現他的遺言，他的遺言是和平奮鬥救中國，「我們提出和平奮鬥振興中華，用意是一樣的」。

是否覺得來此更加有歷史責任感和使命感，馬英九連聲說對，並說看到國父受到這樣的尊崇，也感到非常欣慰，大家一起努力。

另有媒體問他訪中首個行程來到中山陵的感受，他說，非常興奮，「國父從小就是我的偶像」，國父孫中山對中國的貢獻無人能及也無與倫比，因此非常開心。

對於大陸方面的接待目前為止是否滿意，以及昨天從上海到南京這一路上的感受，馬英九表示，非常滿意，並說「大家對我們的熱烈歡迎超乎預期」，收穫豐碩。

他說：「看到大陸的朋友非常熱情，大陸民眾也對我們非常歡迎，這是個好現象，我們回去之後會把他們的好意轉達給台灣人民。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120328

前總統馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山。圖為馬英九一行開始爬上中山陵。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日

前總統馬英九（中）在中山陵內展開親自書寫的「和平奮鬥、振興中華」8個字，署名只寫上「馬英九」。（馬英九基金會提供）中央社記者呂佳蓉南京傳真 112年3月28日