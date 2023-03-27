馬英九訪中國台辦副手陳元豐接機 學者：淡化政治味道

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（中央社記者李雅雯台北27日電）訪問中國大陸的前總統馬英九今天下午抵達上海，由中國大陸國台辦副主任陳元豐接機。學者認為，這是為了淡化政治味道；另有評論認為，這有矮化嫌疑，馬英九畢竟是卸任元首。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山27日接受中央社採訪表示，馬英九這趟前往中國大陸就是一場民間交流，行程安排也避開了北京，盡量淡化政治味道，國台辦副主任陳元豐赴滬接機已是禮貌的展現。

趙春山認為，馬英九有卸任元首身分，加上台灣總統大選在即，氛圍特別敏感，基於公開透明，動身前就對外公布每日行程。這趟民間交流可以賦與正面意義，台灣社會可採平常心看待。

台灣師範大學東亞學系教授范世平告訴中央社，前副總統連戰2005年時任國民黨主席，前往中國大陸進行「和平之旅」，那時有國台辦主任陳雲林接機；馬英九現沒有黨職，不過畢竟是卸任元首，卻僅由國台辦副手接機，這有矮化嫌疑。

范世平指出，馬辦應該要秉持公開透明原則，對外說明在這趟行程中，馬英九可能會與誰會面，不是讓所有訊息都有「不太確定」感，即時地對外公開說明，才能夠釋嫌。

馬英九27日動身前往中國大陸，下午4時21分抵達上海浦東機場，中國大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員前往迎接。

馬英九這趟行程定調為祭祖、交流，一行人於3月27日抵達、4月7日返台，依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。對於是否見到陸方高層官員，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前對外表示「客隨主便」。（編輯：邱國強）1120327