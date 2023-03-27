馬英九訪中行 媒體使出渾身解數

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前總統馬英九3月27日開啟訪問中國大陸之行，根據馬辦提供的行程，他將在4月6日赴上海復旦大學進行學生交流，並且參訪和平飯店等地。圖為上海和平飯店。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年3月27日

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（中央社記者呂佳蓉上海27日電）前總統馬英九今天下午來訪中國大陸。雖然此行定調祭祖與青年學子交流，但是仍引起世界各家媒體關注。採訪方式一分為二，隨行與外圍，以此記錄下兩岸交流的重要時刻。

馬英九此次訪問行，不只台灣媒體，多家外媒與港媒十分關注，也想隨行採訪。

不過受限於官方安排，隨行採訪的媒體仍有限，北京只開放自家的大陸媒體，以及駐京的台灣媒體。

這令外媒與港媒在這段時間頻找線索，四處詢問，包含馬英九一行在中國大陸城際來往時搭乘的高鐵車次、會在哪一家飯店下榻等，打算在這一場馬英九訪中行程的「外圍」進行採訪。

中央社駐京記者是隨行採訪團的媒體之一，但是有關行程，不論是馬辦或是北京官方都十分保守，具體的安排都要前一天或是當天才能知道，且並非每一場行程都能進行採訪，仍要等著收官方的「通知」。

儘管如此，從馬英九從桃園機場登機開始，不論是外圍的外媒、港媒記者，還是隨行的台媒都已使出渾身解數進行採訪。

有外媒要直接去浦東機場、南京的高鐵站「碰運氣」；另有台媒進行馬拉松式的直播採訪，要以一直連線的方式，記錄這一時刻。

媒體之間的猜測，從知道馬英九要到中國大陸的消息以來就沒有停過，包含是誰會去接機，陸方的維安規格為何，馬英九可能會下榻哪間飯店，之後會見到的北京高層是誰，都成為近期碰面時不斷討論的話題。

馬英九稍早在桃園機場發表簡短的談話。他說，他在37歲處理兩岸事務，一直到73歲才能前往中國大陸。

他表示，他等了36年到大陸去訪問，他很高興能去，除了祭祖外，也帶了大學生去交流，希望透過年輕人的互動，可以改善兩岸氛圍。

馬英九將成為兩岸從1949年兩岸分治以來，經過73年後，首次卸任的中華民國總統訪問中國大陸。（編輯：張淑伶）1120327