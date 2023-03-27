民進黨：台宏斷交 馬英九此刻訪中唾面自乾

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨發言人張志豪今天說，北京金錢外交無法改變台灣跟中國互不隸屬事實，也無法挫折台灣人堅持自由民主意志；北京選在前總統馬英九訪中前一天操作台宏斷交，本來馬英九應調整行程表達立場，晚一天或兩天都是態度，卻唾面自乾。

民進黨發言人林楚茵、張志豪上午召開記者會「三問國民黨」，質疑「為什麼馬英九非訪中不可？為什麼不承認馬英九、朱立倫、謝龍介、郝龍斌都跟王文宗有直接關係？為什麼侯友宜面對王文宗態度這麼敷衍了事？」

張志豪表示，北京的金錢外交無法改變台灣跟中國互不隸屬的事實，也無法挫折台灣人堅持自由民主的意志。中國砍老人醫療砸錢搞金錢外交，非常可恥。

張志豪說，北京選在馬英九出發前一天操作台宏斷交，馬英九身為前總統，本來應該調整行程表達立場，晚一天或兩天都是態度，但卻唾面自乾。

張志豪表示，從斷交過程來看，宏都拉斯在要求台灣提供各項經費援助的同時，也同時操作「要跟中國建交」的外交手段，和中國進行談判，無疑是外交勒索，台灣本來就應堅定拒絕，不和中國進行無意義金錢外交競逐。

他說，遺憾的是，國民黨不敢譴責中國是始作俑者，竟然反過來批評外交部的反金援外交是錯誤，和中國站一起打壓台灣，離譜至極。

張志豪說，應該更加團結，表達堅持和民主陣營站在一起的決心。遺憾的是，當前只有國民黨跟中共站在一起，馬英九不顧民意反對，堅持在此刻訪中，而中國選擇在馬英九赴中前操作斷交，簡直就是放任中國洗台灣前總統的臉，令人遺憾。國民黨「為什麼放任馬英九先生執意訪中？」

林楚茵則表示，國民黨除了對「中國」對台灣的打壓視而不見，價值錯亂，在「反黑金」的態度上，也是和台灣人民站在對立面。

林楚茵強調，這段時間，國民黨部分人士和特定媒體，不斷惡意操作88槍擊案，結果迴力鏢全打在自己身上，其中疑似主謀王文宗被發現不僅擔任中國國民黨中央委員、全國黨代表，更擔任過馬英九後援會會長，也曾是朱立倫競選總統時的主任委員。

林楚茵並質疑，在這次王文宗事件，新北市長侯友宜顯然沒有指出朱立倫和國民黨的不是，又是想用空話兩面討好。（編輯：翟思嘉）1120327