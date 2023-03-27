陳建仁盼馬英九多參訪他國 讓外交爭一口氣

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）前總統馬英九訪問中國大陸，行政院長陳建仁今天到屏東出席活動表示，希望馬英九多到其他國家參訪，也要少點脾氣、多點勇氣，讓外交爭一口氣。

陳建仁今天出席屏東科技產業園區擴區動土典禮，接受媒體聯訪，媒體詢問與宏都拉斯斷交，有學者認為與馬英九訪中有關，避免馬英九在中國不自在，陳建仁看法為何？另外，陳建仁曾呼籲馬英九訪中要深思，但馬英九仍要在今天前往，有什麼提醒的話要說？

陳建仁表示，外交人員相當地辛苦，最近1個月密集接見來自包括史瓦帝尼、新加坡、科索沃，還有英國的友人和訪團，「大家都相當認真來跟我們自由民主聯盟的國家一起努力」。

陳建仁說，今天下午也要接見來自捷克的眾議長所帶領170人的團隊，不僅由外交部長吳釗燮到機場迎接，昨天也由外交部次長李淳帶一行人到宜蘭，非常肯定所有外交部人員的努力。

陳建仁表示，想給馬英九建議，希望能夠多到其他國家去參訪，來鼓勵外交部人員。希望他能少點脾氣、多點勇氣，讓外交能夠更加爭一口氣。

媒體追問，行政院是否要推動去蔣化，將成立中正紀念堂專案小組，未來有什麼工作重點跟期程？陳建仁表示，中正紀念堂場所轉型問題，已有很多共識，包括去個人化跟去威權化，也有學者專家提出一些建議，例如改成國家圖書館，或者是歷任總統圖書館等。

陳建仁說，30日行政院的推動轉型正義會報召開之時，會設立相關小組蒐集各方意見，再做更進一步研議，希望能獲得社會共識。（編輯：郭諭儒）1120327