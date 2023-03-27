馬英九訪中 鄭文燦：行程和時機將受檢驗

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（中央社記者游凱翔台北27日電）台宏昨天斷交，前總統馬英九今天未受影響如期訪問中國大陸。行政院副院長鄭文燦今天表示，中國不斷外交圍堵、軍事威脅台灣，馬曾任8年總統，對中華民國的處境應有深刻體會，這些抉擇勢必接受檢驗。

由國策研究院主辦的「不屈的政治家：安倍晉三紀念影像展」上午在張榮發國際會議中心舉行，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、台灣駐日代表謝長廷、國策院董事長田弘茂等人出席。

宏都拉斯昨天與台灣斷交，前總統馬英九今天仍規劃如期赴中國大陸祭祖。鄭文燦會前接受媒體訪問表示，外界對於馬英九訪中的行程跟時機都有不同評價，這是馬英九的選擇。

但鄭文燦強調，最重要的是，中國不斷對台灣外交圍堵、軍事威脅，以及這幾年進行許多認知作戰，這些都是國家生存重要課題，他相信馬英九曾任8年總統，對中華民國的處境應有深刻體會，因此馬英九的這些抉擇也勢必接受各界檢驗，希望馬英九能秉持對等、尊嚴的立場，保有台灣該有的尊嚴。（編輯：郭無患）1120327