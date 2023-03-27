台宏斷交 時力黨團籲馬英九取消訪中別與狼共舞

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時代力量立委邱顯智（左起）、王婉諭、陳椒華27日在立法院舉行記者會，呼籲前總統馬英九取消訪中行程。中央社記者吳家昇攝 112年3月27日

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（中央社記者郭建伸台北27日電）時代力量黨團今天指出，前總統馬英九今天啟程赴中國大陸訪問，但宏都拉斯受中國因素影響，昨天宣布與台灣斷交；時力黨團呼籲馬英九取消訪問行程，否則將「與狼共舞」，甚至成為打壓台灣外交空間幫兇。

時力黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天上午舉行記者會。

王婉諭指出，宏都拉斯與台灣長達82年邦誼，但就在捷克訪團抵台後、馬英九及總統蔡英文出訪前，宏都拉斯宣布與台灣斷交，質疑這是中共系統性打壓台灣的做法。

邱顯智表示，馬英九曾受訪回憶在台美斷交時擔心留學唸書受影響，一邊抗議一邊流淚；如今宏都拉斯受中國影響宣布與台灣斷交，馬英九仍將赴中訪問，跟中共唱和，根本是與狼共舞。

邱顯智表示，1949年兩岸分治74年，首次有台灣卸任總統踏足中國，呼籲馬英九別在此時成為「中共協力者」。

陳椒華指出，馬英九赴中訪問與蔡總統訪問中美洲友邦打對台，不只時間重疊，連回台日期也是一樣，質疑馬英九成為中共打壓台灣的棋子，呼籲馬英九別成為中共打壓台灣外交空間幫兇。（編輯：翟思嘉）1120327