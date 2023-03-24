邱太三：馬英九盼「馬習二會」 關注陸方如何出招

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前總統馬英九（左）將赴中國大陸祭祖，陸委會主委邱太三24日研判他會見到「不期而遇的人」。圖為馬英九2015在新加坡與中國大陸國家主席習近平（右）正式會面，並握手致意。（中央社檔案照片）

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（中央社台北24日電）前總統馬英九將赴中國大陸祭祖，陸委會主委邱太三今天表示，幾年前就知道馬英九想要辦「馬習二會」，研判相信這次馬訪陸會見到「不期而遇的人」，會持續關注陸方如何出招。

邱太三24日接受網路直播節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，好幾年前就知道馬英九想要再辦「馬習二會」，這是國民黨智庫的人轉達給他們的訊息，但剛好碰上疫情與其他因素導致無法成行。

他說，馬英九在疫情結束後出訪，但此時的時間點安排、能見到誰，都不是由馬來主導。

針對馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，陸方會有什麼樣層級的官員接待是「客隨主便」。邱太三認為，馬英九應該不會只跟國台辦主任宋濤見面，因為宋濤層級太低，如果只見到宋濤，將使原本期待的效應變得非常低。

邱太三表示，馬英九去南京、武漢等地如果都是見到省委書記，是有點「層級不對等」，應該要有國務院總理、副總理層級人士；他研判相信馬出訪會見到「不期而遇的人」，至於層級在哪，大家都在關注，最近會注意中共總書記習近平這幾天行程在哪裡，看是否會排除，還有全國政協主席王滬寧等人，大家都持續在關注中。

至於是否出現馬習二會？邱太三表示，會持續關注習近平的行程，但目前為止還沒有相關情資，馬辦所謂的「客隨主便」，主方會怎麼出招還不知道。

至於馬英九的身分稱謂用「馬先生」是否有降格疑慮？邱太三表示，這要看誰的籌碼比較多，看來是馬英九有求於對岸，因為是馬英九想去，有自己的期待與想達到的成就與地位，但身分是中華民國前總統，這點很難規避。

邱太三說，相較馬過去的作為（強調是中華民國總統）以及台灣有些政治人物曾在有對岸官員的場合表達「中華民國」，這會讓馬前總統有些壓力，所以期待馬注意到這些，如果讓國人情感失落，會讓出訪達到的效果降低。

邱太三還提到，先前國民黨副主席夏立言訪陸時，有向夏立言表示，對岸對台灣的軍事騷擾讓國人很痛恨，希望訪陸時不要只是反映，而是要提出「抗議」，陸方做這些事沒有必要也很不應該。

至於馬英九出訪維安一事，邱太三表示，總統蔡英文指示，政府必須重視安全維護，也請特勤中心要與馬辦溝通協調，目前已協調出相關機制，包括配有隨扈、槍枝，通訊器材等，確保後勤人員可以互通訊息，避免在出訪過程中出現風險。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，同時率30多名青年學子與中國大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120324