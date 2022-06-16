馬英九：九二有共識 我一向主張和陸

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）前總統馬英九今天表示，九二有共識，因為九二共識在談的時候，是他負責督導；他一向主張「和陸」，走和平路線，可以親美，但不要刻意的去反，要看什麼議題，比較符合台灣需要。

國民黨主席朱立倫日前訪問美國，強調親美路線，並表示九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，引發討論。

馬英九今天上午到指南宮出席慶祝孚佑帝君成道1142週年紀念三獻大典，受訪時表示，九二共識當時在談的時候，他負責督導，在1992年10月底跟中國大陸達成兩岸都支持堅持一個中國原則，但對一個中國涵義大家解釋不同。

馬英九說，後來1992年11月3日去函海協會，表示是否能以口頭方式各自表達，海協會回函說「你們的建議我們充分尊重與接受」，所以表示有共識了，因此共識一定有的。

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至於朱立倫說國民黨是親美政黨，而非如外界錯誤標籤的親中。馬英九表示，他一向主張應該「和陸」，走和平路線，可以親美，但不要刻意的去反，要看什麼議題，比較符合台灣需要。

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