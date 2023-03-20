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馬英九訪中 陳其邁：曾任元首意義不同

2023/3/20 15:55（3/20 16:21 更新）
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前總統馬英九將於27日赴中國大陸祭祖。高雄市長陳其邁（左2）20日受訪表示，馬英九到中國大陸走走看看是人之常情，但要善意提醒馬英九，曾擔任過國家元首，代表的意義自然不同。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月20日
前總統馬英九將於27日赴中國大陸祭祖。高雄市長陳其邁（左2）20日受訪表示，馬英九到中國大陸走走看看是人之常情，但要善意提醒馬英九，曾擔任過國家元首，代表的意義自然不同。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月20日
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）前總統馬英九將於27日赴中國大陸祭祖，高雄市長陳其邁今天表示，馬英九到中國大陸走走看看是人之常情，但要善意提醒馬英九，曾擔任過國家元首，代表的意義不同。

馬英九將於27日赴中國大陸祭祖，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首名訪問中國大陸的卸任元首。

陳其邁今天下午視察澄清湖給水廠，被問到馬英九訪中議題，陳其邁說，馬英九到中國大陸走走看看，是人之常情，但還是要提醒馬英九，畢竟擔任過國家元首，代表的意義自然不同，「提醒馬總統，是善意提醒，也祝他旅途愉快」。

民進黨高市議員陳致中今天在臉書（Facebook）發文表示，中國對台軍演時，副主席夏立言赴中；總統蔡英文即將訪美，馬英九則要訪中，「祭祖、校園交流都是幌子而已，自願配合北京統戰才是真的」。

國民黨高市議員黃紹庭則在臉書發文說，馬英九將率領青年學子到中國大陸交流與祭祖，是在目前兵凶戰危之際，藉由軟性交流來緩和兩岸緊張氣氛的「和平之旅」。不要戰爭，期待和平，絕對是台灣人的共同企盼及主流民意。

此外，民進黨今天開始登記立委初選，陳其邁說，民進黨是民主政黨，黨內一定會有競爭；他不太擔心初選競爭問題，高雄已順利協調，不只競爭，互相「牽成」也是民進黨文化之一， 高雄的情況相對單純。（編輯：謝雅竹）1120320

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