綠批馬英九訪中 國民黨：明顯雙標

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（中央社記者王承中台北20日電）民進黨批前總統馬英九訪中是擁抱綏靖主義，國民黨副發言人呂謦煒今天表示，駐日代表謝長廷也曾赴陸祭祖，還為此感動落淚，甚至還有民進黨人赴陸做生意。難道民進黨人赴陸交流、祭祖就可以，國民黨就不行，再度明顯雙標。

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。民進黨指出，馬英九此刻訪中就是擁抱綏靖主義、向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力讓步的錯誤訊息，台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統的一枚棋子。

國民黨發言人林家興今天發布新聞稿指出，民進黨「逢陸必反」的老套表現，不僅自證不具備成熟心態與能力處理兩岸關係，更證明民進黨主席賴清德的「和平保台」是空洞口號。

國民黨副發言人呂謦煒表示，民進黨非常多人都曾去過大陸，甚至還有赴陸做生意者，再度明顯「雙標」。

呂謦煒指出，謝長廷曾於2012年赴中國大陸，不僅到福建謝氏宗祠祭祖，還為此感動落淚。難道民進黨人跟中國大陸交流、祭祖就可以，國民黨人到大陸就不行。

另外，國民黨大陸部也在臉書發文指出，馬英九此次赴陸目的在於返鄉祭祖、參訪與民國歷史文化有關的重要景點，同時也聚焦於兩岸青年互動，皆與國民黨長期以來推動兩岸關係發展時主張人道關懷、強調親情人倫和歷史文化連結，以及重視青年交流的宗旨不謀而合，相信對於改善兩岸關係、增進相互理解會有積極正向的幫助。（編輯：蘇龍麒）1120320