馬英九將訪中時力批失格 民眾黨團籲勿成統戰工具

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北20日電）前總統馬英九27日將率團赴中國祭祖、交流。時代力量黨主席、立法院黨團幹事長王婉諭在臉書（Facebook）撰文，批馬英九是相當失格的行為。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天受訪提到，馬英九訪問中國於法有據，民間有必要交流，身為前元首，訪問期間應避免淪為中共統戰工具。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多名青年學子與中國大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。

對此，邱臣遠受訪表示，馬英九訪問中國於法有據，目前美、中、台關係情勢緊張，若官方的兩岸溝通失去正常機制，民間有必要交流。

邱臣遠提醒，馬英九身為前元首，跟一般民眾不同，訪中應依照中華民國憲法申請，訪問期間也應避免淪為中共統戰工具。

時代力量黨主席、立法院黨團幹事長王婉諭在臉書撰文提到，中國國家主席習近平才剛就任第3任國家主席，且中共文攻武嚇還未停歇，馬英九選在此時機點赴中，實在是相當失格的行為。

王婉諭說，如果馬英九真的認為「多一分情誼，就可以少一分風險」，就請堅定中華民國卸任元首的立場，以台灣2300萬人民的利益優先，叫共機停止滋擾台灣、撤下對台飛彈。

時代力量也發布新聞稿指出，尊重馬英九祭祖自由，但呼籲馬英九應謹言慎行，避免成為中國宣揚兩岸一家親的樣本，而變相為政治利益而消費祖先。

此外，台灣基進今天透過新聞稿表示，馬英九雖然主張不碰到美中台三方敏感神經，但從其行程來看，就是要展示「兩岸本是同根生」返鄉祭祖的國際印象，並且分化台日友邦關係。

台灣基進呼籲，陸委會與立法院應盡速修法，包括持續延長卸任元首及政府高官赴中限制之外，也要檢討法令不足之處，亡羊補牢。（編輯：楊蘭軒）1120320