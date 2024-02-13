前立委邱臣遠轉任新竹副市長 不排除再戰2026

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（中央社記者郭建伸台北13日電）民眾黨前立委邱臣遠卸任後轉任新竹副市長，他說，人生的劇本雖然都寫好，但不能偷看；從民意代表轉到行政體系，但政治工作有連續性，他只是換角色服務民眾，對於參選公職不排除任何可能。

邱臣遠年輕時曾擔任過國宴工讀生、推銷現金卡等工作，27歲赴越南創業、擔任世界台商青商會長；37歲那年他參與2020民眾黨不分區立委海選，最後成功獲選並當選第10屆立委。

2024總統大選，民眾黨徵召邱臣遠投入參選新北市中和立委、最終落敗，但得票率達20.33%，外界認為在藍營優勢選區打出漂亮一仗；不過第10屆立委任期結束後，新竹市府隨即公布新人事案，指派邱臣遠為副市長，出乎外界意料。

邱臣遠受訪時回顧過去立院4年，認為因擔任民眾黨團總召，需要參與議事攻防和朝野協商，比一般不分區立委更了解立法院生態，自覺經驗值「倍數成長」，更協助民眾黨走出自己的道路，繳出亮麗成績單。

他表示，民眾黨2024政黨票得票達22%，反映超過2成民眾肯定民眾黨團在國會的中間路線，除了對結果感到榮耀，也感謝選民支持。

邱臣遠說，他要感謝民眾黨主席柯文哲給他一屆不分區立委歷練；在擔任新竹市副市長後，將運用過去4年國會經驗，包含經濟發展、經貿外交、交通建設等議題，協助新竹市長高虹安推動市政。

邱臣遠指出，人生的劇本雖然都寫好，但不能偷看，從民意代表轉到行政體系，但政治工作有連續性，他也只是換角色服務民眾。

談及民眾黨未來布局，邱臣遠表示，以民眾黨而言，2026是關鍵一役，但時間不等人，2024選舉已催出民眾黨的基本盤票數；他建議未來應積極經營地方，網羅基層民代和里長人選。

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至於是否不排除2026參選，甚至耕耘新竹參選公職。邱臣遠直言，「都不排除」，沒有預設立場，但認為也要有適合的戰場，目前仍以新竹市政為優先。

此外，邱臣遠除了協助新竹市政，未來也可能開設網路節目。他表示，因為他是台商出身、擔任過世界青商會會長，目前預計和團隊合作，農曆春節後籌備開設網路節目「Andy哥的世界地圖」，介紹世界各國投資狀況、文化差異和所見所聞。（編輯：蘇龍麒、張良知）1130213