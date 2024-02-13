民眾黨擬設政策會 柯文哲參與黨團會議討論議事攻防

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（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北13日電）新國會三黨不過半，民眾黨秘書長周榆修表示，規劃成立政策會鑽研重大議題、擬定立場，並直接與立法院黨團對接，黨主席柯文哲每週更會兩次親自出席黨團會議，討論時事與議事攻防。

民進黨贏得2024總統大選，但立法院三黨不過半，國民黨成為最大在野黨，國會將是朝野攻防主戰場。民眾黨拿下8席立委成為關鍵少數，並以曾任第9屆立委、具有4年國會經驗的黃國昌擔任黨團總召，統籌立法院事務。

民眾黨人士指出，民眾黨2020年成立立法院黨團後，先是在黨團招募研究員、組織小型研究單位，針對各項重大議題持續與學者專家召開內部研討會，此算是最早期的智庫。

後續因為柯文哲要參選2024總統，由前國家安全會議諮詢委員蘇進強、前台北市副市長鄧家基等人，發起台灣新故鄉智庫協會，並號召一群關心台灣前途發展，以及國家政策走向的學者專家與社會賢達人士，共同組織。

台灣新故鄉智庫協會於2023年1月8日召開成立大會，推選柯文哲為第一屆理事長，蘇進強為秘書長。

民眾黨人士指出，後續就透過新故鄉智庫組織國政顧問團，並為柯文哲草擬國政白皮書。黨內人士指出，選舉結束後，民眾黨當然希望能將學界這份能量延續下去，繼續提供民眾黨中央相關智庫研究與建議。

民眾黨秘書長周榆修接受中央社記者訪問時表示，民眾黨規劃成立政策會，與台灣新故鄉智庫協會共同維持與學者專家間的合作與聯繫。

周榆修說，政黨必須為未來長遠發展考量，成立政策會的目的，主要是為民眾黨鑽研包括淨零碳排、核能、國土規劃等長遠的重大議題，擬定未來的立場與方針，為民眾黨長遠發展奠定基礎。

他說，目前政策會規劃是屬於副秘書長層級，與一般部門層級不同，未來也會直接與立法院黨團對接，合作議題上的攻防。外傳柯辦發言人陳智菡將接任政策會執行長，周榆修說，相關人事案目前尚未底定，還有待最後確認。

至於短期議題回應部分，周榆修指出，將以民眾黨立法院黨團為主軸，針對時事與每天發生的議題進行攻防。

柯文哲與政策會、立法院黨團間的關係為何，周榆修說，目前立法院黨團每天上午7時30分都會召開黨團內部會議，討論每天的時事與議事攻防，而柯文哲會在每週二與每週五出席黨團會議，親自與黨團討論，讓黨中央與黨團零時差。（編輯：林克倫、張良知）1130213