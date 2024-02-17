簽署印度移工MOU 柯文哲：應總量管制避免取代本勞

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）台灣及印度簽署移工合作備忘錄（MOU），民眾黨主席柯文哲今天表示，台灣缺工是事實，應分類及總量管制，避免取代本勞；另外，逃逸移工問題也應嚴肅面對。

台印（度）MOU去年引起各界關注，一度傳出台灣要引進10萬印度移工，引發選舉前激烈政治攻防。柯文哲今天在花蓮出席行程，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看台灣跟印度的MOU簽署，會不會擔心衝擊台灣就業市場。

柯文哲指出，台灣缺工是事實，引入移工是要補充本勞不足，而不是取代台灣勞動力，認為中央應做好分類總量管制，按建築、農業、製造等類別調查，每個行業本勞可提供多少，不足的部分再補充移工。

他也提到，2017年舉辦世大運時，當時台灣有5萬多名逃逸外勞，現在已經超過8萬人，已經是國安問題，顯示中央的移工政策大有問題，要嚴肅面對。

被問到，有媒體報導民眾黨前立委蔡壁如到台中市府上班，是因為柯文哲沒答應讓她當副主席或秘書長職位。柯文哲表示，挑撥離間的新聞就不用回應。

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有媒體提問，選後民眾黨中央委員換血，外界解讀是「珊派」形成，也傳出「珊派」跟蔡壁如不合，主席是否會協調？柯文哲說，有人的地方，就會有誰跟誰比較好，這在國民黨、民進黨也都一樣，就自然看待，不用刻意誇大。

被問到未來國會運作，柯文哲說，民眾黨在立院是以台灣人民的最大利益思考，不會陷於黨派之爭，不同議題可以跟不同政黨合作，不會侷限在一定藍或一定綠。（編輯：黃世雅）1130217