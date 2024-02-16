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台東首名民眾黨議員 陳宏宗：大武鄉長補選不缺席

2024/2/16 12:36（2/16 12:46 更新）
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前台東縣議會副議長、現任縣議員陳宏宗（左）證實加入民眾黨，成為台東縣議會首名民眾黨議員，同時接任民眾黨台東縣黨部主委。圖為112年11月4日陳宏宗陪同民眾黨主席柯文哲（右）拜票。中央社記者盧太城台東攝 113年2月16日
前台東縣議會副議長、現任縣議員陳宏宗（左）證實加入民眾黨，成為台東縣議會首名民眾黨議員，同時接任民眾黨台東縣黨部主委。圖為112年11月4日陳宏宗陪同民眾黨主席柯文哲（右）拜票。中央社記者盧太城台東攝 113年2月16日
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）前台東縣議會副議長、現任縣議員陳宏宗今天證實加入民眾黨，成為台東縣議會首名民眾黨議員，同時接任台東縣黨部主委。他表示，大武鄉長補選，民眾黨沒有理由缺席。

這次總統大選，民眾黨柯文哲和吳欣盈在台東拿下2萬5590票，僅輸給民進黨賴清德和蕭美琴4541票，得票直逼民進黨，引起台東政壇震撼。

負責選戰組織操盤的前國民黨縣議員、前縣議會副議長陳宏宗，今天接受中央社記者電話訪問時證實在去年答應幫柯文哲輔選時就加入民眾黨。他更進一步表示，日前允諾接任民眾黨台東縣黨部主委，今晚黨主席柯文哲在台東的「小草感謝晚宴」就會宣布這項人事令。

陳宏宗強調，民眾黨在台東已經是第3大黨，且支持者直逼民進黨，因此在即將到來的大武鄉長補選沒有理由缺席，且當黨務穩定後就會開始布局2年後的縣長、鄉鎮市長及基層民意代表選舉。

這次總統大選台東開票結果，國民黨侯友宜、趙少康獲得5萬4220票，民進黨賴清德、蕭美琴獲得3萬131票，民眾黨柯文哲、吳欣盈獲得2萬5590票。在大武鄉的得票，侯趙配1510票，賴蕭配610票，柯吳配587票。（編輯：謝雅竹）1130216

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