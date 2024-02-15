民眾黨：謝謝陳俊翰為身障與罕病挺身而出

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（中央社記者郭建伸台北15日電）民進黨不分區立委被提名人、身障律師陳俊翰於2月11日凌晨逝世，民眾黨透過聲明表示，雖與陳俊翰分屬不同政黨，但十分謝謝陳俊翰為身障及罕病弱勢挺身而出，未來會持續關注罕病、身障權益議題與修法。

民進黨今天下午透過新聞稿表示，陳俊翰因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世，民進黨聞訊感到無比震驚與悲傷。

民眾黨主席柯文哲晚間透過臉書指出，陳俊翰人生的奮鬥過程，以及在國際人權、身心障礙福利的貢獻，讓他非常欽佩敬重，對陳俊翰離世感到哀痛。

柯文哲提到，陳俊翰曾說不論在任何位置，都會盡最大努力，促進社會保障弱勢，不再受到環境制度的阻礙限制，都能獲得平等的機會，讓每個人都能追求自己想要的生活，他要謝謝陳俊翰的長期努力，民眾黨會持續推進罕病、身障者權益保障議題與修法，真正落實人人平等的價值。

民眾黨也透過聲明表示，雖然與陳俊翰分屬不同政黨，但十分謝謝陳俊翰為身障及罕病弱勢挺身而出，謝謝陳俊翰提醒每一位政治工作者與公部門人員要為此多加努力。

民眾黨團副總召黃珊珊透過臉書提到，同為律師，她深知法律人的辛苦，陳俊翰需克服的各種難關，她難以想像，但陳俊翰強健的心靈、奮鬥的經歷鼓舞許多台灣人，為弱勢者發聲的身影令人欽佩。

黃珊珊強調，陳俊翰英年早逝無疑是台灣的損失，願他強韌而堅毅的靈魂得以安息。（編輯：張若瑤）1130215