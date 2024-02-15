瘦肉精風波 柯文哲：官員解釋清楚就不必開臨時會

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（中央社記者郭建伸台北15日電）國民黨立法院黨團擬要求立法院召開臨時會，並邀請行政院長陳建仁專案報告台糖瘦肉精風波。民眾黨主席柯文哲今天表示，若報告馬上出爐、官員解釋清楚，就沒有特別要開臨時會，若講不出所以然，只好開臨時會。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪表示，國民黨如果靜下心來想一想，若當初不要隨著民進黨起舞，同意拖到下星期處理，現在也不會面臨這麼繁複的程序；既然事已至此，就一切按照程序來，但到目前為止還沒有收到任何黨團協商通知。

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團擬要求16日進行黨團協商，邀請陳建仁17日到立法院專案報告；民進黨立法院黨團認為，正辦是20日如期開議，再透過協商決定是否召開特定主題的專案報告。

柯文哲今天偕民眾黨立法院黨團成員在台玻大樓舉行新春開工團拜，團拜後，柯文哲與黨團成員接受媒體聯訪。

媒體詢問，如何看待國民黨團擬召開臨時會的看法。柯文哲表示，有關瘦肉精問題，如果報告馬上出爐、官員解釋清楚，就沒有特別要開臨時會的問題，「今天的問題是，民進黨（政府）能不能提出大家都能信服的解釋」，若講不出所以然，就只好開臨時會。

媒體詢問民眾黨的新年目標，以及是否擔心泡沫化。柯文哲表示，沒有選舉就沒有泡沫化的問題，沒有選舉時就認真做事，立法院跟黨部把該做的事情做好，這樣就可以。

媒體詢問，除了立委黃國昌、黃珊珊可能在2026挑戰雙北市，立委張啟楷是否挑戰嘉義縣長、立委林國成參選屏東縣長。

柯文哲表示，台灣有22個縣市，但今年才2024年，這段時間很多情勢都會變化，「到時候再講吧」。

前立委蔡壁如今天就任台中市政府顧問，媒體詢問是否擔憂蔡壁如與台中市長盧秀燕越走越近。柯文哲表示，蔡壁如去台中市政府上班，就是台中市政府團隊一份子，不應該出現「跟盧秀燕愈走愈近」的問題，既然是團隊一份子，本來就應該合作。

此外，大陸籍快艇昨天下午越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。對此，柯文哲表示，保護漁民權益和疆界，是台灣政府該做的事，但在驅離的過程應盡量平和，對於造成傷亡表達哀悼。

柯文哲表示，台灣跟大陸方面關於漁權問題，最好能夠坐下來談，找出一套規則，避免再度發生憾事。（編輯：蘇志宗）1130215