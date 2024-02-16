民眾黨設台東黨部 主委陳宏宗推公地放領花東快

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）民眾黨今天在台東成立黨籍不分區立委林憶君服務處及縣黨部，由黨籍台東縣議員陳宏宗擔任縣黨部主委。陳宏宗表示，首要之務是推花東快速道路及公地放領。

民眾黨主席柯文哲及林憶君今天到台東，首站前往台東市天后宮參拜，並與宮廟幹部閉門座談；隨後到台東市四維路成立林憶君台東服務處兼台東縣黨部，柯文哲當場宣布由前國民黨籍台東縣議會副議長、現任議員陳宏宗擔任主委。

柯文哲致詞時首先感謝陳宏宗對民眾黨幫助，柯文哲接著指出，為了對花東有更好的服務，特別讓林憶君負責對花東地區的服務，在縣議會及黨部有陳宏宗配合下，這樣民眾黨在台東就有完整的服務系統。

陳宏宗致詞時表示，民眾黨在台東首要之務是推動公地放領、花東快速道路或是高速公路。

他說，台東農民種田種了3、4代，土地的所有權狀還是中華民國，沒有自己的土地，向國有財產署承租還要低聲下氣，但反觀原住民，原住民保留地只要申請就可以拿到所有權狀，但漢人就不行，老農要買個農機都沒土地可貸款。

陳宏宗指出，台東最需要的是花東快速道路或是高速公路，台東到花蓮道路最高限速是每小時70公里，但西部高速公路及快速道路密密麻麻，台東什麼都沒有，希望民眾黨立委在立法院講話就要大聲一點，努力幫台東爭取交通建設及公地放領。

民眾黨今天晚上還在餐廳舉辦「小草感謝晚宴」，柯文哲進場時，支持者高喊「台灣的選擇柯文哲」及「4年後的選擇柯文哲」等口號。（編輯：戴光育）1130216