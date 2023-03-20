馬英九將訪中 黃偉哲：與蔡總統訪美互別苗頭

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台南市長黃偉哲（圖）20日接受媒體聯訪表示，前總統馬英九提前到中國大陸訪問，明顯是要跟總統蔡英文訪美互別苗頭。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）前總統馬英九將於3月27日赴中國大陸祭祖，台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，馬英九提前訪中明顯是要跟總統蔡英文訪美互別苗頭，相信台灣民眾心有所感。

黃偉哲上午出席台南市安平再生水廠新建工程通水典禮後，接受媒體聯訪時被問到有關馬英九將前往中國訪問一事。

黃偉哲說，馬英九原先規劃在暑假期間、至少是在5月20日以後才會到中國大陸訪問，突然提前到3月，「很明顯是要跟蔡總統訪美的事件互別苗頭」。

黃偉哲指出，相信台灣民眾都在看，尤其在中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭將見面，會牽動地緣政治還有區域局勢平穩，馬英九做這樣的動作，相信所有民眾心裡一定有所感。（編輯：孫承武）1120320