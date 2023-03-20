馬英九將訪中 鄭文燦盼堅持民主價值展現台灣立場

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（中央社記者陳俊華台北20日電）前總統馬英九將赴中國祭祖、交流。行政院副院長鄭文燦今天說，雖然馬英九行程還沒完整公布，但希望馬英九能堅持台灣的民主價值，以及對等、尊嚴原則，展現台灣立場，這是最重要的。

馬英九將於27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多名青年學子與中國大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國的卸任元首。

鄭文燦下午出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2023年頒獎典禮。鄭文燦受訪時說，總統蔡英文將訪美、馬英九訪中，當然是不同選項；馬英九的行程雖然還沒完整公布，但基本的出發點，希望馬英九能堅持台灣的民主價值、對等尊嚴原則，展現台灣立場，這是最重要的。

至於民進黨今天開始立委初選領表登記，民進黨中執會日前已通過「誠信條款」，仍有不少現任議員想挑戰現任立委。鄭文燦說，民進黨內民主機制必須落實，所有提名制度都需通過民調考驗，選出最強候選人；一個政黨責任是為國舉才，讓最好的人才為社會服務，所有機制都應朝這方向。

有關新竹、台中用水燈號由藍燈（水情正常）轉為綠燈（水情稍緊），政院是否有因應方案。鄭文燦表示，新竹以南的水情燈號由藍轉綠，主要是提早預警、部署，南部水情吃緊，中央成立旱災應變中心，從調度、備援、節水、擴大水資源來源，用各種方式希望度過旱災。

鄭文燦說，這次旱災嚴重性不亞於2年前的百年大旱，曾文水庫、南化水庫的水位都降到低點，因此政府必須確保南部用水安全，已從各種方案增加供水。在台中、新竹也有水位下降問題，因此經濟部決定提早部署，將水情燈號轉為綠燈，主要是希望降低水耗。

至於虛擬貨幣傳出將由金管會主責，鄭文燦表示，的確目前行政院初步決定，虛擬貨幣主管機關是金管會，相關法制、管理規範仍須細致化，等金管會完整配套後，再對外公布。（編輯：郭無患）1120320