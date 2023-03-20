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馬英九將訪中 朱立倫：相信會堅持中華民國立場

2023/3/20 12:36
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（中央社記者王鴻國新北20日電）國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今天共同出席活動時對於前總統馬英九將出訪中國議題，朱立倫指出，相信馬英九會堅持中華民國立場；侯友宜表示，按照規定來做，都給予尊重。

朱立倫、侯友宜今天上午各率黨務及新北市政府局處首長出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮，侯友宜首先到場接受媒體聯訪，他隨後接待朱立倫的到來，2人互動熱絡。

朱立倫接受媒體聯訪，他針對馬英九將出訪中國議題指出，樂見兩岸交流，也希望透過這樣的方式，讓兩岸更和平。

朱立倫表示，相信馬英九會堅持中華民國的立場，也能夠把民眾對於國民黨的期待做出回應，「我們祝福馬總統」。

侯友宜也對此議題指出，其實臺灣地區與大陸地區人民關係條例已經有相關規定，大家按照相關規定來做，都給予尊重。

媒體追問，馬英九此行是否會衝擊國民黨2024年選情。對此，侯友宜表示，政府有相關的規定，其實就按照政府的規定來做。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，他並率30多名青年學子將與中國學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。（編輯：戴光育）1120320

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