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馬英九訪中 總統府籲展現兩岸交流對等尊嚴

2023/3/20 11:41（3/20 12:00 更新）
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前總統馬英九3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多名青年學子與中國大陸學生交流。（中央社檔案照片）
前總統馬英九3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多名青年學子與中國大陸學生交流。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統府發言人林聿禪今天表示，前總統馬英九出境管制期限已屆滿，總統府尊重馬英九祭祖規劃，期盼作為前國家元首，此行能向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感作為，以及台灣民主自由價值與兩岸交流對等尊嚴立場。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多名青年學子與中國大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。

總統府發言人林聿禪今天向媒體表示，總統府已於今早收到馬英九的出訪申報，基於馬英九出境管制期限已屆滿，總統府尊重馬英九祭祖規劃，了解相關安排後，並洽相關單位，就馬英九此行的安全等事宜，給予必要協助。

林聿禪並說，這段期間適逢國際社會正聚焦俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國於台海、印太周邊持續軍事擴張的敏感時刻，馬英九前往中國訪問，仍期盼作為前任國家元首，此行能向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感的作為，以及台灣民主自由的價值與兩岸交流對等尊嚴的立場。（編輯：黃瑞弘、蘇龍麒）1120320

#馬英九
#總統府
#中國
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