更多編輯台推薦新聞：
輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見
生活

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳吉仲：雞蛋休市是假議題 3月底前進口達700萬顆
首頁 / 政治
馬英九訪中
新聞專題
馬英九訪中3/10
首頁 / 政治

民進黨：民眾無法接受卸任元首成為中共促統棋子

2023/3/20 11:33（3/20 11:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前總統馬英九（圖）3月底將赴中國大陸祭祖，民進黨20日指出，此刻訪中就是擁抱綏靖主義、向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力讓步的錯誤訊息。（中央社檔案照片）
前總統馬英九（圖）3月底將赴中國大陸祭祖，民進黨20日指出，此刻訪中就是擁抱綏靖主義、向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力讓步的錯誤訊息。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、王揚宇台北20日電）民進黨今天指出，在中共當局持續對台文攻武嚇情況，前總統馬英九此刻訪中就是擁抱綏靖主義、向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力讓步的錯誤訊息，台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統的一枚棋子。

民進黨立法院黨團今天上午也召開「回應馬英九赴中行程」記者會，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委劉世芳說，希望國安單位可以確保馬英九此行平安，不要涉及被統戰或被分化，要有尊嚴的去、有尊嚴的回來。

民進黨團幹事長鄭運鵬也呼籲，希望這趟旅程不要造成國際對於台灣在兩岸關係、國際社會的信任上，產生疑慮。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰指出，從執政黨的角度來說，當然希望兩岸能正常交流，但政府對政府，這才是正常的形式，現在令人比較擔心的是，中共成為兩岸正常化交流中的阻礙，誰可以跟中國交流，是由中國共產黨篩選的，只有主張終極統一或兩岸互不隸屬的人，才有資格被施捨交流的權利。

民進黨立委趙天麟說，當中國國家主席習近平提出一國兩制台灣方案時，馬英九不要做出對台灣不利的宣示，讓國際社會錯誤解讀，親痛仇快。

馬英九將於3月27日至4月7日率團赴中，民進黨今天發布新聞稿，發言人張志豪質疑馬英九「是用什麼身份赴中，是前總統？還是跟馬習會一樣用先生？」

張志豪說，馬英九值此國際局勢動盪、中共領導人習近平訪俄時間點，藉由祭祖之名宣布前往中國交流。馬英九身為中華民國台灣前總統，此舉欠缺尊重民意與國家最大利益，民進黨深感遺憾。

張志豪表示，中共持續對台軍事威嚇與外交孤立，尤其是才剛操作宏都拉斯與台灣邦交生變，持續以軍機艦擾台，造成台海情勢緊張，馬英九此時赴中顯然完全不顧台灣民眾的不滿情緒。在全球聲援烏克蘭的聲浪中，中國持續與俄羅斯站在一起，「馬英九難道看不清中國的本質？」

張志豪指出，中華民國卸任總統踏上中國具有高度政治意涵，各界高度關注，在中共當局持續對台文攻武嚇，侵害國家主權與威脅台灣民主的情況下，馬英九此刻訪中就是擁抱綏靖主義，就是向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力做出讓步的錯誤訊息。

張志豪強調，在中共領導人習近平不斷強調要「實現祖國完全統一」，北京當局宣稱要與台灣各界「民主協商」之際，馬英九藉祭祖之名赴中，但相關行程都配合中國統戰，這樣的規劃安排顯然沒有從國家及國民的立場思考，台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統下的一枚棋子。（編輯：蘇龍麒）1120320

#馬英九
#中共
#民進黨立法院黨團
延伸閱讀
藍委肯定馬英九訪中健康交流 金溥聰指關鍵在言行馬英九3/27起赴南京上海等地 首位訪問中國卸任總統馬英九擬赴中國祭祖 府：尚未收到相關申報國台辦：歡迎馬英九赴陸 提供必要協助馬英九3/27訪中國 綠委：他不代表2300多萬台灣人民馬英九赴陸祭祖 國民黨：對兩岸交流有正向幫助馬英九訪中 總統府籲展現兩岸交流對等尊嚴
馬英九
馬英九訪中 馬辦：客隨主便未預期見重要人士港媒：馬英九3月底至4月初訪陸 會當地台籍師生
張志豪
張志豪開轟 中信兄弟官辦熱身賽3連勝張育成盼球迷支持中職 熱身賽兄弟擊退雄鷹
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬英九訪中 馬辦：客隨主便未預期見重要人士