民進黨：民眾無法接受卸任元首成為中共促統棋子

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北20日電）民進黨今天指出，在中共當局持續對台文攻武嚇情況，前總統馬英九此刻訪中就是擁抱綏靖主義、向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力讓步的錯誤訊息，台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統的一枚棋子。

民進黨立法院黨團今天上午也召開「回應馬英九赴中行程」記者會，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委劉世芳說，希望國安單位可以確保馬英九此行平安，不要涉及被統戰或被分化，要有尊嚴的去、有尊嚴的回來。

民進黨團幹事長鄭運鵬也呼籲，希望這趟旅程不要造成國際對於台灣在兩岸關係、國際社會的信任上，產生疑慮。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰指出，從執政黨的角度來說，當然希望兩岸能正常交流，但政府對政府，這才是正常的形式，現在令人比較擔心的是，中共成為兩岸正常化交流中的阻礙，誰可以跟中國交流，是由中國共產黨篩選的，只有主張終極統一或兩岸互不隸屬的人，才有資格被施捨交流的權利。

民進黨立委趙天麟說，當中國國家主席習近平提出一國兩制台灣方案時，馬英九不要做出對台灣不利的宣示，讓國際社會錯誤解讀，親痛仇快。

馬英九將於3月27日至4月7日率團赴中，民進黨今天發布新聞稿，發言人張志豪質疑馬英九「是用什麼身份赴中，是前總統？還是跟馬習會一樣用先生？」

張志豪說，馬英九值此國際局勢動盪、中共領導人習近平訪俄時間點，藉由祭祖之名宣布前往中國交流。馬英九身為中華民國台灣前總統，此舉欠缺尊重民意與國家最大利益，民進黨深感遺憾。

張志豪表示，中共持續對台軍事威嚇與外交孤立，尤其是才剛操作宏都拉斯與台灣邦交生變，持續以軍機艦擾台，造成台海情勢緊張，馬英九此時赴中顯然完全不顧台灣民眾的不滿情緒。在全球聲援烏克蘭的聲浪中，中國持續與俄羅斯站在一起，「馬英九難道看不清中國的本質？」

張志豪指出，中華民國卸任總統踏上中國具有高度政治意涵，各界高度關注，在中共當局持續對台文攻武嚇，侵害國家主權與威脅台灣民主的情況下，馬英九此刻訪中就是擁抱綏靖主義，就是向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力做出讓步的錯誤訊息。

張志豪強調，在中共領導人習近平不斷強調要「實現祖國完全統一」，北京當局宣稱要與台灣各界「民主協商」之際，馬英九藉祭祖之名赴中，但相關行程都配合中國統戰，這樣的規劃安排顯然沒有從國家及國民的立場思考，台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統下的一枚棋子。（編輯：蘇龍麒）1120320