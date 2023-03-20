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馬英九訪中 馬辦：客隨主便未預期見重要人士

2023/3/20 10:53（3/20 11:07 更新）
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前總統馬英九將於3月底赴中國大陸祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑20日表示，此行單純就是祭祖以及帶學生交流，沒有安排到北京，也沒有預期會見到陸方重要人士。（中央社檔案照片）
前總統馬英九將於3月底赴中國大陸祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑20日表示，此行單純就是祭祖以及帶學生交流，沒有安排到北京，也沒有預期會見到陸方重要人士。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北20日電）前總統馬英九將於3月底赴中國大陸祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，此行單純就是祭祖以及帶學生交流，在農曆年前就開始規劃，沒有安排到北京，也沒有預期會見到陸方重要人士；赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多位青年學子與中國大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天召開記者會指出，馬英九到哪邊都是中華民國的前總統，這無庸置疑，但由於兩岸互不承認主權，互不否認治權，此次陸方也將延續2015年馬習會的例子，以先生來尊稱馬英九，也會用尊重、禮遇及安全的原則來接待。

他說，馬英九卸任後非常關心兩岸事務，在東吳大學擔任講座教授多年，也跟很多陸生互動，深切認為兩岸這幾年進入中斷狀態，如果讓兩岸青年交流對話，可以降低兩岸緊張情勢。

蕭旭岑表示，兩岸的年輕人愈認識彼此，彼此每增進一分情誼，風險就可以減少一分，買再多武器，都不如讓兩岸年輕人認識彼此，深入交流。馬英九這次赴陸祭祖，就想帶學生到大陸交流，讓兩岸青年更加認識彼此，並認為這應該是解決目前兩岸敵意上升、人民對立最重要的解方。

蕭旭岑指出，馬英九今年7月將屆滿73歲，從事兩岸工作近40年，卻是目前中華民國唯一還沒有去過中國大陸的高層政治人物，包含前總統陳水扁、現任總統蔡英文都曾去過。今年初中國大陸疫情解封，再加上中華文化講究慎終追遠，讓馬英九赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。

另外，蕭旭岑表示，此行的團員除馬英九外，馬英九的姐妹都會出席，隨行人員則有他、前總統府秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈，以及政大東亞所名譽教授邱坤玄、政大法律系副教授廖元豪等人。維安的部分 就尊重國安局規劃辦理。

對於馬英九訪陸時間與蔡總統訪美時間重疊，被質疑是要與蔡總統互別苗頭，蕭旭岑指出，他們並不知道蔡總統出訪的行程，馬英九赴陸祭祖行程在農曆年前就開始規劃，所以完全是巧合。

蕭旭岑表示，馬英九此行單純就是祭祖以及帶學生交流，路線都安排在華中地區，沒有安排到北京，不會有太多的政治性，沒有預期會見到北京重要的人士，至於陸方會有什麼樣層級的官員接待，就客隨主便。

媒體詢問，總統府表示，馬英九前往中國仍須依規定向總統府申報，但目前尚未接獲相關訊息。蕭旭岑表示，在他開記者會的當下，已請人將相關資料送去總統府。（編輯：郭無患）1120320

#馬英九
#中國
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