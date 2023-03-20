藍委肯定馬英九訪中健康交流 金溥聰指關鍵在言行
2023/3/20 11:35（3/20 11:57 更新）
前總統馬英九（圖）將赴中國大陸祭祖、交流，國民黨立法院黨團20日表示，符合健康有序的兩岸交流政策。（中央社檔案照片）
（中央社記者范正祥、林敬殷台北20日電）前總統馬英九將赴中國大陸祭祖、交流。國民黨立法院黨團今天表示，符合健康有序的兩岸交流政策；對於此行是否會影響2024大選選情，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九是顧全大局的人，當前國內外情勢複雜，祭祖是單純的事情，就單純化來處理。
對於馬英九將訪中，馬英九昔日核心幕僚、前國民黨秘書長金溥聰上午接受廣播媒體訪問時表示，今天早上看報紙才知道，也沒有參與規劃。
金溥聰在廣播節目訪問結束後受訪時說，既然馬英九決定要去，最重要的就是到了中國大陸之後的發言內容和作為，到底是會不會給民進黨找到攻擊的把柄，還是做出對兩岸和平交流有幫助的言論，應該要再觀察。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗在立法院受訪時指出，馬英九擬赴陸是在合法前提下，定位為祭祖和青年交流，也符合當前政府政策，疫後健康有序的兩岸交流。
曾銘宗說，對於馬英九將率團赴中國大陸祭祖、交流，呼籲外界不要抹黑、抹紅。
國民黨團書記長謝衣鳯上午在立法院受訪時說，所有台灣民眾同在一條船上，大家對於總統蔡英文近期將出訪拓展台灣外交都樂觀其成，而馬英九擬赴大陸祭祖、交流，符合健康有序的兩岸交流政策，應被同等看待，不應該雙重標準。
謝衣鳯表示，維持兩岸和平穩定發展，維持台灣國際外交關係，是全民的期盼。（編輯：蘇龍麒）1120320
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