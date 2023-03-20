藍委肯定馬英九訪中健康交流 金溥聰指關鍵在言行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、林敬殷台北20日電）前總統馬英九將赴中國大陸祭祖、交流。國民黨立法院黨團今天表示，符合健康有序的兩岸交流政策；對於此行是否會影響2024大選選情，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九是顧全大局的人，當前國內外情勢複雜，祭祖是單純的事情，就單純化來處理。

對於馬英九將訪中，馬英九昔日核心幕僚、前國民黨秘書長金溥聰上午接受廣播媒體訪問時表示，今天早上看報紙才知道，也沒有參與規劃。

金溥聰在廣播節目訪問結束後受訪時說，既然馬英九決定要去，最重要的就是到了中國大陸之後的發言內容和作為，到底是會不會給民進黨找到攻擊的把柄，還是做出對兩岸和平交流有幫助的言論，應該要再觀察。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在立法院受訪時指出，馬英九擬赴陸是在合法前提下，定位為祭祖和青年交流，也符合當前政府政策，疫後健康有序的兩岸交流。

曾銘宗說，對於馬英九將率團赴中國大陸祭祖、交流，呼籲外界不要抹黑、抹紅。

國民黨團書記長謝衣鳯上午在立法院受訪時說，所有台灣民眾同在一條船上，大家對於總統蔡英文近期將出訪拓展台灣外交都樂觀其成，而馬英九擬赴大陸祭祖、交流，符合健康有序的兩岸交流政策，應被同等看待，不應該雙重標準。

謝衣鳯表示，維持兩岸和平穩定發展，維持台灣國際外交關係，是全民的期盼。（編輯：蘇龍麒）1120320