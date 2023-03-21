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邱太三：馬英九赴陸動見觀瞻 盼兩岸對等尊嚴交流

2023/3/21 10:18（3/21 11:22 更新）
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前總統馬英九將赴中國大陸祭祖。陸委會主委邱太三（左）21日在立法院表示，馬英九到大陸去動見觀瞻，期盼馬英九此行能展現台灣人民對民主自由價值的堅持，並期盼兩岸在對等尊嚴下交流，不希望被矮化或統戰。右為行政院長陳建仁。中央社記者徐肇昌攝 112年3月21日
前總統馬英九將赴中國大陸祭祖。陸委會主委邱太三（左）21日在立法院表示，馬英九到大陸去動見觀瞻，期盼馬英九此行能展現台灣人民對民主自由價值的堅持，並期盼兩岸在對等尊嚴下交流，不希望被矮化或統戰。右為行政院長陳建仁。中央社記者徐肇昌攝 112年3月21日
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（中央社記者郭建伸台北21日電）前總統馬英九規劃將赴中國大陸祭祖，陸委會主委邱太三今天表示，馬英九到大陸去動見觀瞻，期盼馬英九此行能展現台灣人民對民主自由價值的堅持，並期盼兩岸在對等尊嚴下交流，不希望被矮化或統戰。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，邱太三在進入議場前接受媒體訪問，關於馬英九赴中國大陸祭祖，他指出，馬英九行前已依照規定向總統府申報，總統府表示尊重，如果有需要將指示相關單位協助。

邱太三說，馬英九到大陸去動見觀瞻，期盼能展現台灣人民對民主自由價值的堅持，並期盼兩岸在對等尊嚴下交流。邱太三提醒，大陸對台統戰無所不用其極，馬英九是前總統，到大陸去各項作為一定會被檢視，建議馬英九注意相關作為應符合國家利益和人民情感。

至於對岸稱馬英九為「馬先生」，是否已經矮化。邱太三表示，這沒辦法代替回答，應由馬英九認為是否妥適。對於馬英九此行如果見到國台辦主任宋濤，陸委會要如何應對，邱太三指出，陸委會的兩岸政策一貫，希望符合對等、尊嚴前提，馬英九是前總統，不希望他被矮化或被利用統戰。

馬英九將於27日至4月7日赴中國大陸祭祖，同時率30多名青年學子與中國大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。（編輯：郭無患）1120321

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