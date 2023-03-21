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馬英九赴中 陳建仁：應思考是否傷害國家尊嚴

2023/3/21 11:30
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（中央社記者范正祥台北21日電）前總統馬英九將赴中國大陸祭祖、交流，引發關注。民進黨立委王美惠今天在立法院質詢時，憂心台灣會被矮化。行政院長陳建仁說，卸任元首要到敵對國家，應思考是否會傷害國家尊嚴和國民感情。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

王美惠質詢時指出，民主台灣的卸任元首，千不該、萬不該前往獨裁專制的敵國。她說，總統蔡英文出訪，都是為了幫助台灣走向國際，出訪的效果也讓民主台灣更受世人尊敬；而馬英九是卸任元首，卻要到中國，難道不擔心被統戰大做文章。

陳建仁說，一位卸任元首要到敵對國家，自己應該要思考和想好，是不是會傷害國家的尊嚴、傷害國民的感情，確實要考慮。

另外，王美惠質詢時也指出，關於馬英九將赴中國，卻傳出負責保護馬英九安全的隨扈不帶槍。她質疑，難道是中國要求，為什麼要聽從，不能聽從中國。陳建仁回應，相關單位會和中國那邊協調，當然要爭取能夠確實保障馬英九的安全。

王美惠呼籲，馬英九如果執意要去中國，必需確實做到保護台灣尊嚴，也必須保守國家機密。陳建仁也說，馬英九如果要去中國，王美惠提及的這些事情很重要。（編輯：蘇龍麒）1120321

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