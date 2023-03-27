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馬英九訪中 府：盼以接待國際卸任元首規格安排

2023/3/27 10:28（3/27 10:41 更新）
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前總統馬英九訪問中國大陸。（中央社檔案照片）
前總統馬英九訪問中國大陸。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北27日電）前總統馬英九訪問中國大陸，總統府發言人林聿禪今天表示，馬英九是前任國家元首，期待中國政府依照國際間接待各國卸任元首的基本原則，給予合乎規格安排，確保馬英九此行便利與安全。

涉外人士指出，中國向稱禮儀之邦，也是國際上的大國，如果北京願意真誠表達對於台灣前國家元首的尊重，不僅在安全、行程上給予合乎規格的禮遇，在稱呼等交流互動的儀節上，也要注意該有的尊重，之前外傳以「先生」稱呼，就應該避免。

涉外人士說，如果「元首級」最後又變成「先生級」，難免貽笑大方，也損及中國的大國形象。

有媒體報導，北京將給予馬英九元首級的接待。

林聿禪回應表示，馬英九是前任國家元首，此行期待中國政府依照國際間接待各國卸任元首的基本原則，給予合乎規格的安排，確保馬英九此行的便利與安全。（編輯：張良知）1120327

前總統馬英九3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多位青年學子與中國大陸學生交流。（中央社製圖）
前總統馬英九3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多位青年學子與中國大陸學生交流。（中央社製圖）
#馬英九
#中國
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