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陸委會：中共近期加大對台工作力度 頻邀政黨人士地方首長赴陸

2023/3/21 17:44（3/21 18:08 更新）
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陸委會22日將赴立法院專案報告，報告指出，中共持續操作「和戰兩手」策略，近期更加大對台工作力度。（中央社）
陸委會22日將赴立法院專案報告，報告指出，中共持續操作「和戰兩手」策略，近期更加大對台工作力度。（中央社）
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（中央社記者林敬殷台北21日電）陸委會22日將赴立法院專案報告，報告指出，中共持續操作「和戰兩手」策略，近期更加大對台工作力度，提出與台有識之士進行「統一協商」，也頻密邀台灣政黨人士、地方首長、企業、農漁業者、基層及宗教等人士赴陸。

立法院外交及國防委員會22日邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長、外交部次長、陸委會副主委、海巡署副署長、行政院國土安全辦公室主任報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」，並備質詢。

前總統馬英九下週將啟程前往中國祭祖前夕，陸委會報告格外引起矚目。

根據陸委會今天送抵立法院的報告指出，中共強化對印太國家威懾與拉攏，營造「和平」形象，以獲取區域利益及擴大影響力，而中美在印太地區戰略競逐，中方力謀分化美與盟友的經濟與安全合作關係。此外，中共對台立場一貫，持續加大「反分裂反外力、促融合促交流」軟硬兩手。

陸委會表示，去年以來，中共與俄羅斯在東海及西太平洋聯合巡航及軍演，加大戰略協作，對日韓等國及東亞地區造成威脅。中共另意圖在東海、南海海域加強執法及灰色地帶威嚇。

報告說，中共領導人習近平在去年「二十大」後，積極進行元首外交，宣傳其全球和平及發展倡議，加強政治經濟合作及國際影響力，以穩定其外部發展環境。近期中共再度啟動外事活動、習近平訪俄等，相關作為料將對印太及歐洲等地區安全情勢產生影響。

針對中國近期加大對台工作力度，報告指出，北京當局將持續操作「和戰兩手」策略，及透過兩岸交流推動「統一協商」、「反獨促統」，對國際及台灣社會認知作戰，試圖影響分化我民心團結及阻礙各國對台支持。

陸委會在報告中也表示，呼籲中共當局調整對台強制性的負面思維與作為，負責任地共同維護區域和平、增進兩岸人民福祉。（編輯：蘇龍麒）1120321

#中共
#認知作戰
#陸委會
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