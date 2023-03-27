馬英九訪中 朱立倫：一定堅持中華民國立場

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（中央社記者范正祥台北27日電）前總統馬英九訪問中國大陸，國民黨主席朱立倫今天表示，相信馬英九在對岸，一定堅持中華民國立場，也會符合國人對兩岸關係希望更和平、更穩定的期待。

朱立倫今天在國民黨中央黨部媒體中心出席「青年事務委員會第2屆委員名單公布」記者會，會後回應媒體詢問馬英九訪陸一事時，作以上表示。

朱立倫說，馬英九這次到大陸祭祖，以及跟青年朋友去大陸做學術青年交流，祝福也希望馬英九行程一切順利。

朱立倫表示，相信馬英九在對岸，一定堅持中華民國立場，也會符合國人對兩岸關係希望更和平、更穩定的期待。

被問到宏都拉斯與台灣斷交，轉與中國建交，怎麼看馬英九今天啟程訪陸引起議論，朱立倫說，中華民國正式邦交國已經降到只剩13國，蔡政府這幾年已經斷交了9個國家，是慘痛的外交經歷；民進黨如果不能夠改變外交戰略，不但會累死所有外交人員，也會喪失中華民國尊嚴。

朱立倫說，民進黨不但外交戰略失策，國際戰略也應調整，兩岸關係也須調整。（編輯：張均懋）1120327