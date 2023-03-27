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馬英九：等了36年才到大陸訪問 盼和平更快更早來到

2023/3/27 15:02（3/27 20:26 更新）
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前總統馬英九（中）27日搭機前往中國訪問，他表示，這是他首次到中國大陸，除祭祖，也與台灣的大學生到對岸交流，希望透過年輕人熱情、互動，改善兩岸目前的氛圍。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月27日
前總統馬英九（中）27日搭機前往中國訪問，他表示，這是他首次到中國大陸，除祭祖，也與台灣的大學生到對岸交流，希望透過年輕人熱情、互動，改善兩岸目前的氛圍。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月27日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）前總統馬英九今天搭機前往中國訪問，他說，等待多年才有機會訪問中國大陸，的確是等了久一點；不過，多名台灣國成員在桃園國際機場抗議馬英九訪問中國，一度與警方衝突。

預定下午搭機前往上海的馬英九在桃機表示，這是他首次到中國大陸，除祭祖，也與台灣的大學生到對岸交流，希望透過年輕人熱情、互動，改善目前兩岸氛圍，更快、更早和平，很高興有這次訪問。

不過，多名台灣國成員在馬英九抵達前，於桃機舉辦記者會高喊「馬英九們喪權辱國」口號，遭警方舉牌警告並強制驅離，台灣國成員們一度與警方衝突，最後仍遭警方帶離現場。

馬英九3月27日到4月7日前往中國，將與30多名青年參訪辛亥革命、抗日戰爭等歷史遺跡，並訪問武漢大學、湖南大學及復旦大學，與中國學生交流。（編輯：李明宗）1120327

前總統馬英九27日搭機前往中國訪問，多名台灣國成員在馬英九抵達前，在桃園國際機場拉布條開記者會高喊「馬英九們喪權辱國」口號，遭警方舉牌警告並強制驅離，台灣國成員們一度與警方發生衝突，最後仍遭帶離現場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月27日
前總統馬英九27日搭機前往中國訪問，多名台灣國成員在馬英九抵達前，在桃園國際機場拉布條開記者會高喊「馬英九們喪權辱國」口號，遭警方舉牌警告並強制驅離，台灣國成員們一度與警方發生衝突，最後仍遭帶離現場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月27日
#馬英九
#桃園國際機場
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