更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
馬英九訪中
新聞專題
馬英九訪中4/33
首頁 / 政治

馬英九抵達上海 兩岸分治後首名卸任總統登陸

2023/3/27 17:33（3/27 23:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前總統馬英九27日搭乘中國大陸國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意，中國大陸安排國台辦聯絡局長孫升亮走上舷梯迎接。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年3月27日
前總統馬英九27日搭乘中國大陸國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意，中國大陸安排國台辦聯絡局長孫升亮走上舷梯迎接。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉上海27日電）前總統馬英九今天下午乘坐中國大陸國航CA196班機抵達上海。這是兩岸自1949年分治以來，首位中華民國卸任總統踏上中國大陸的土地。

馬英九與訪團成員搭乘的中國大陸國航CA196班機，在今天下午4時21分抵達上海浦東機場，來自台灣與大陸的媒體約20多人，聚集在停機坪採訪這歷史性的一刻。

這架飛機停妥後，由於馬英九不是搭乘專機，官方安排乘客先下機後，馬英九一行人最後才下機艙。

馬英九步出艙門時向停機坪的歡迎人群揮手。中國大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員迎接，並向前來的馬英九一行一一握手致意。陸方並在停機坪安排2名女性獻花。

馬英九並未在機場發表講話，他在現場向媒體揮手後，隨後與訪團成員搭乘專車離開機場。一行人抵達上海後將直接搭高鐵前往南京。明天將在南京中山陵拜謁國父孫中山。

馬英九此次訪陸行程為3月27日至4月7日，將依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。

一同與馬英九訪陸的人員，除了馬英九的親人及「大九學堂」的30名青年學子外，還有曾經參與新加坡「馬習會」的現任馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國安會諮詢委員邱坤玄、前總統府秘書長曾永權等。

其他隨團人員還有政大法律系副教授廖元豪、總統府前專門委員王光慈。

馬英九辦公室此行定調為兩岸交流與祭祖，但對於是否會見到陸方高層官員，則表示「客隨主便」。（編輯：邱國強）1120327

前總統馬英九27日抵達中國大陸訪問，浦東機場接機大廳人潮眾多。中央社記者吳柏緯上海攝 112年3月27日
前總統馬英九27日抵達中國大陸訪問，浦東機場接機大廳人潮眾多。中央社記者吳柏緯上海攝 112年3月27日
#馬英九
#上海
#總統府
延伸閱讀
馬英九訪中 府：盼以接待國際卸任元首規格安排陳建仁盼馬英九多參訪他國 讓外交爭一口氣馬英九訪中 馬辦：客隨主便未預期見重要人士邱太三：馬英九盼「馬習二會」 關注陸方如何出招馬英九訪中行 媒體使出渾身解數馬英九訪中國台辦副手陳元豐接機 學者：淡化政治味道
馬英九
司機迷航 馬英九訪中隨行媒體沒趕上同班高鐵民進黨：台宏斷交 馬英九此刻訪中唾面自乾
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬英九：等了36年才到大陸訪問 盼和平更快更早來到