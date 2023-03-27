馬英九抵達上海 兩岸分治後首名卸任總統登陸

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前總統馬英九27日搭乘中國大陸國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意，中國大陸安排國台辦聯絡局長孫升亮走上舷梯迎接。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年3月27日

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（中央社記者呂佳蓉上海27日電）前總統馬英九今天下午乘坐中國大陸國航CA196班機抵達上海。這是兩岸自1949年分治以來，首位中華民國卸任總統踏上中國大陸的土地。

馬英九與訪團成員搭乘的中國大陸國航CA196班機，在今天下午4時21分抵達上海浦東機場，來自台灣與大陸的媒體約20多人，聚集在停機坪採訪這歷史性的一刻。

這架飛機停妥後，由於馬英九不是搭乘專機，官方安排乘客先下機後，馬英九一行人最後才下機艙。

馬英九步出艙門時向停機坪的歡迎人群揮手。中國大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員迎接，並向前來的馬英九一行一一握手致意。陸方並在停機坪安排2名女性獻花。

馬英九並未在機場發表講話，他在現場向媒體揮手後，隨後與訪團成員搭乘專車離開機場。一行人抵達上海後將直接搭高鐵前往南京。明天將在南京中山陵拜謁國父孫中山。

馬英九此次訪陸行程為3月27日至4月7日，將依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。

一同與馬英九訪陸的人員，除了馬英九的親人及「大九學堂」的30名青年學子外，還有曾經參與新加坡「馬習會」的現任馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國安會諮詢委員邱坤玄、前總統府秘書長曾永權等。

其他隨團人員還有政大法律系副教授廖元豪、總統府前專門委員王光慈。

馬英九辦公室此行定調為兩岸交流與祭祖，但對於是否會見到陸方高層官員，則表示「客隨主便」。（編輯：邱國強）1120327