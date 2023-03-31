馬英九一行前往長沙 國台辦主任宋濤陪同

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前總統馬英九（前右）31日下午在武漢站搭乘班次G79的復興號高鐵，由中國大陸國台辦主任宋濤（背對鏡頭）陪同前往湖南長沙。中央社記者呂佳蓉武漢攝 112年3月31日

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（中央社記者呂佳蓉武漢31日電）前總統馬英九一行今天從武漢高鐵站搭乘復興號前往湖南長沙，由中國大陸國台辦主任宋濤陪同搭乘這班列車。

兩人在這班G79號次的列車上，面對面而座。宋濤向馬英九說，「這是你來之後，搭第三次高鐵」，之後介紹大陸高鐵車廂設計；馬英九則回說，感覺很寬敞舒適。

這一班列車預計抵達長沙需約1小時18分，約在下午3時16分抵達長沙南站。

馬英九一行今天抵達長沙之後，下午預計到馬英九母親的母校周南中學，屬於私人行程，不開放隨團媒體跟行。

根據馬英九辦公室此前提供的行程，明天馬英九將赴湖南湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖。

根據中國社群平台微博流傳的影片，當地已加建臨時木製道路，通往馬家祖墳，方便馬英九與其家人祭祖。

馬英九祖籍湖南湘潭，1950年生於香港，1952年移居台灣。（編輯：陳沛冰）1120331