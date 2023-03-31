馬英九讚武漢防疫 民進黨要求朱立倫、侯友宜表態

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（中央社記者賴于榛、林敬殷台北31日電）前總統馬英九昨天在武漢參觀「英雄城市抗疫保衛戰展」，稱讚中國防疫「是對人類的貢獻」。民進黨發言人張志豪今天說，馬英九的說法違背常識，國民黨主席朱立倫及新北市長侯友宜應該表態，而非迴避。

馬英九昨天在武漢臨時新增行程，參觀疫情展覽，結束後對記者表示，敬佩當地醫院院長領導，讓疫情初步做到好的控制，不會大幅向外擴張，「是對整個人類的貢獻」；這番談話引起各界關注。

張志豪今天說，過去3年多來，全球有700萬人因疫情失去健康、失去生命、失去家人，馬英九卻發表昧於事實、違背常識的言論，身為卸任國家元首此類言行非但不應該，也讓大家感到失望。

張志豪批評，馬英九昨天的行程原本沒有這項安排，顯然是應中共要求臨時增加，後續包含在中國國家主後習近平談話的影片前駐足，甚至在聽簡介時扯台灣後腿，回應「不好意思，我們的政府造成你們的困擾」等等，顯有不當。

他要求朱立倫和侯友宜表態，究竟是誰造成台灣人的傷害，到底是誰造成國際的重大危害。

立法院今天繼續施政總質詢，民進黨立委林楚茵問行政院長陳建仁同不同意馬英九的說法，陳建仁說，「我完全不同意。」

陳建仁說，「Covid-19的蔓延，其實就是中國造成的」，實際上是災難的源頭。後來對中國人民也造成很大的影響，這3年來，全世界都因為Covid-19喪生600多萬條性命，全球經濟都受到影響。

陳建仁說，他不太清楚馬英九講這句話的動機在哪裡，全世界都有一個共識，中國在防疫上的不恰當，才造成了全世界的嚴重疫情，甚至連世界衛生組織幹事長本來對中國還看好，後來也給了很不好的評語。他表示，實在不了解馬英九講這句話的動機，更不了解講句話的科學基礎和事實論證在哪裡。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書發文指出，馬英九這一趟赴中國之行，到目前為止的表現，用「喪權辱國」來形容都不為過。

柯建銘說，馬英九居然加碼演出，稱讚中國防疫「是對人類的貢獻」，馬英九身為中華民國的前總統，大言不慚的投中國之所好，做出如此沒有是非，泯滅人性，毫無現實感的發言，台灣這幾年在國際上營造的形象，一夕之間被馬英九摧毀了。（編輯：翟思嘉）1120331