馬英九將返鄉祭祖 自稱英字輩親友來蹭

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（中央社台北31日電）前總統馬英九預計明天和4姐妹返回湖南湘潭老家祭祖，中國媒體澎湃新聞報導，當地鄉親爭相自稱英字輩搶沾光，而通往他祖父馬立安墓地的公路，目前已加裝簇新金屬護欄，並趕搭木板平台。

澎湃新聞記者29日從長沙出發，實地來到湘潭縣探訪，馬家祖墳和祖居所在的湘潭縣茶恩寺鎮和白石鎮，當地父老鄉親正在為馬英九回鄉做準備。

報導說，目前通往馬英九祖父墳墓的公路兩側，安裝簇新的金屬護欄，墓地四周，正以紅色木板加寬環鋪，墓側後方得舖一個木板平台，工人們還在加緊趕工。

馬立安的墓碑是漢白玉材質，鐫刻「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，落款為「男：人初、人松、人積，孫：英九、石」。

近來馬立安墓前不時聚集著圍觀村民，不少與馬英九年紀相仿的60、70歲長者紛紛自稱：「我和馬英九都是英字輩。」附近同姓馬的村民說，他們都還記得，數年前馬英九的姐姐曾來此掃墓。

報導指出，根據湘潭市基層政務公開網站提供的訊息顯示，茶恩寺鎮雙陽村馬英九祖墳已經列入當地文博單位名錄。

網站也列舉出身於湘潭的名人，包括已故中共領導人毛澤東，被整肅含冤而死的將領彭德懷，還有畫家齊白石等，不過沒有介紹馬英九和另個同鄉的台灣政壇要角宋楚瑜。

雖然馬立安安葬於雙陽村，但馬家故居則是位於相距7、8公里外的馬家堰村，馬家堰寺則是馬鶴凌幼時居住生活的地方。

據湖南當地媒體率先披露的「六修湖田馬氏族譜」等，馬立安是大字輩、馬英九的父親是人字輩，而馬英九的英字輩是湖田馬氏第22代，馬英九的爺爺名大基，號立安，父親名人初，號鶴凌。

馬家堰村民期待馬英九的到來，近日村民閒聊的話題離不開「馬英九現在到哪了？」、「到武漢了。」多年前馬英九曾在公開場合以家鄉長沙話致詞，看過這段影音的鄉親說：「這是他老家，他長沙話還講得很好啊。」

原來平時馬英九在家和父母親交流，多用長沙地方方言，長沙本地知名自媒體人周晟說，馬英九的長沙方言口音，有點老式讀書人的味道。

返鄉祭祖之餘，據馬辦公布的行程，馬英九另將走訪馬鶴凌和母親秦厚修當年就讀的嶽雲中學和周南中學，追想雙親往昔求學的點滴。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120331