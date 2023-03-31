馬英九讚武漢抗疫貢獻 陳建仁：屈從附和令人不解

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（中央社記者王揚宇台北31日電）前總統馬英九在中國武漢參觀防疫展覽時，肯定其防疫貢獻，也說這是對全人類的貢獻，引起各界討論；行政院長陳建仁今天受訪說，馬英九的講法讓人無法理解，且有何科學根據，這樣屈從附和中國，不曉得用心在哪。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

馬英九30日在武漢參觀疫情展覽。對這個臨時增加的行程，馬英九說是給記者「一個驚喜」。他表示，對在金銀潭醫院院長領導下疫情獲控制感到敬佩，「是對整個人類的貢獻」。

陳建仁會前接受媒體聯訪，針對馬英九訪中時，稱讚武漢防疫有功、是對人類的貢獻，還指民進黨政府給中國造成困擾等議題，作出回應。

陳建仁說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從中國武漢爆發後，引起全世界的重大危機，包括經濟衰退、超過600萬人以上死亡等，這就是疫情真正的事實。

陳建仁指出，中國引起武漢肺炎，而且無法在國內好好控制，以至於擴散到全球，這樣的事實是大家所公認的，甚至大家現在還在追究武漢肺炎發生來源，是否為武漢的實驗室。

陳建仁表示，馬英九這樣的講法讓他無法理解，這樣屈從附和中國，不曉得馬英九這樣的用心在哪，馬英九說的這些話，他無法完全從事實上來理解，這樣的講法到底有何科學根據。

此外，媒體詢問，馬英九30日與中國大陸國台辦主任宋濤會面重申「九二共識」，也說兩岸要談才解決問題。陳建仁說，馬英九30日講了好多次的九二共識，但中國已經對九二共識定調，是一個中國而且是一國兩制，這是台灣人民所不能接受的。

陳建仁表示，希望馬英九能了解台灣人民共同的理念，就是台灣是主權獨立國家，兩岸交流應該要立基於和平、民主、對等對話方式進行，才符合全國人民盼望。（編輯：翟思嘉）1120331