綠批馬英九稱讚中國防疫 藍：勿政治化解讀

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（中央社記者賴于榛、劉冠廷台北30日電）前總統馬英九今天在武漢參觀「英雄城市抗疫保衛戰展」，稱讚中國防疫「是對人類的貢獻」。民進黨發言人卓冠廷批評，馬英九是替中共防疫歌功頌德、替世界罪人開脫。

國民黨回應，政治不能凌駕人性，馬英九的談話是表達對武漢抗疫前線醫護人員犧牲奉獻的尊重，以及對當初武漢民眾的疫情下經歷致意，不應該政治化解讀。

馬英九上午在武漢參觀疫情展覽，結束後對記者說，敬佩當地醫院院長領導，讓疫情初步做到好的控制，使得它不會大幅向外擴張，「是對整個人類的貢獻」。

卓冠廷透過媒體群組表示，馬英九當初在台灣疫情剛升溫時，批評政府禁止出口口罩到中國、呼籲不該拒絕中國疫苗，甚至指台灣防疫成績不能看，「台灣人不會忘記當初馬英九和國民黨如何扯國家防疫的後腿」。

卓冠廷說，馬英九跑去病毒起源地武漢參觀「抗疫展」，讚揚在疫情期間仍處處打壓台灣、大行認知作戰的中國，這是替中共防疫歌功頌德、替世界罪人開脫。

卓冠廷說，中共為鞏固政權，防疫政策急轉彎，除未對民眾與世界致歉，也對世衛組織要求公布病毒起源數據置之不理，馬英九此時跑去幫背書，可說是不倫不類。

國民黨回應表示，抗疫不分邊界，面對疫情、病毒的侵襲，全世界都學到需要更加擴大醫學及防疫交流、加深技術合作、共同面對與解決問題，以維護全人類的健康及生命安全。

國民黨表示，馬英九選擇在後疫情時代去了解與交流，相信更著眼的是社會的人民福祉與發展復甦，更要記取過去才能避免下次的疫情再發生，也會是國民黨關切的重大議題。（編輯：蘇志宗）1120330