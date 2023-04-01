馬英九返鄉祭祖 提兩次當選中華民國總統

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（中央社記者呂佳蓉湘潭1日電）前總統馬英九今天回到湖南省湘潭市湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村祖墓祭祖時提到，自己分別於民國97年與111年兩次當選中華民國總統。

這是馬英九首次回到籍貫地祭祖。抵達當地時，大批村民聚集圍觀，還不斷放起鞭炮歡迎。

馬英九和姐妹馬以南、馬乃西、馬冰如、馬莉君等家人向祖先上香，並獻上鮮花等祭品。

馬英九雙眼濕潤、哽咽地站在祖墳前說，「這是我一生第一次來大陸祭祖與探親，內心非常感動，您的遺訓使我們子女都懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守。」

他還以手帕擦拭眼淚。

馬英九也向祖先說，他在民國97年和111年兩次當選中華民國總統。8年任內秉持讀書為善的家訓，並努力做到清廉、勤政、愛民。更積極推動兩岸和平發展，提出「和陸、親美、友日」的大戰略，讓這個8年成為台灣與大陸隔海分治70年來最和平繁榮的階段。

馬英九離開祭祖地時，當地鄉民大喊「馬先生好」，馬英九則回應「大家好」。

除了祭祖，馬英九昨天還訪問了母親秦厚修的母校周南中學。秦厚修生前擔任周南中學台灣校友會會長60多年，校史館內藏有秦厚修許多紀錄。

馬英九抵達周南中學時許多民眾向他揮手並高呼。離開周南中學之前，他向民眾揮手並說「謝謝大家」。（編輯：周慧盈）1120401