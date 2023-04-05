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馬英九會上海市委書記陳吉寧 均強調兩岸和平

2023/4/5 19:31（4/5 19:36 更新）
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前總統馬英九（右2）5日前往上海，並在傍晚會見上海市委書記陳吉寧（左）。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年4月5日
前總統馬英九（右2）5日前往上海，並在傍晚會見上海市委書記陳吉寧（左）。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年4月5日
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（中央社記者呂佳蓉上海5日電）前總統馬英九傍晚會見中共上海市委書記陳吉寧時表示，維繫兩岸關係和平穩定，是台灣社會主流看法，希望大陸注意到此現象；陳吉寧則說，和平發展、交流合作是兩岸民眾共同心聲。

馬英九一行人今天上午搭乘中國國航從重慶飛往上海，是他這次訪問中國大陸的最後一站。

馬英九向陳吉寧說，兩岸之間存在歷史遺留的錯綜複雜關係，也有交流往來所衍生的事務性問題。這些事情的解決無法一蹴可幾，需要雙方在交流協商過程中，面對現實、累積經驗、培養互信。

馬英九表示，兩岸因為在1992年就「一中原則」建立了共同政治基礎「九二共識」，擁有互信，擱置爭議，共創雙贏，實現三通直航，兩岸交流暢通，讓兩岸人民都受惠。

他並指出，在他任內兩岸簽署了23個協議，尤其是兩岸海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），至今仍然有效運作，「即使是民進黨抗議，也不敢貿然廢止」。因為有ECFA，台灣的經濟表現才能維持一定的成績，兩岸人民在經貿、生活相互依賴的實際需要，是政治也切不開的。

馬英九提到，這次到大陸已有10天，「台灣媒體廣泛報導，高度肯定」，因為維繫兩岸關係和平穩定發展方向，是台灣社會的普遍主流看法，盼望大陸朋友能夠注意到此現象。

陳吉寧則說，「您一直是積極推動兩岸的交流，8年前習近平總書記與您舉行了歷史性的會晤，翻開了兩岸關係歷史性的一頁，也成為兩岸關係發展進程中，最有里程碑意義的大事」。

他提到，中共總書記習近平說「兩岸一家親」，有共同的血脈、歷史、文化、願景、精神家園和傳統習俗。「這次您回湖南祭祖，我看了有所感動，這就是中國傳統文化的體現。」

陳吉寧說，當前和平發展、交流合作是「兩岸同胞共同的心聲」，「我們就是要秉持兩岸一家親的理念」，在推動兩岸交流方面，積極努力地不斷的增進兩岸同胞的情誼和扶持。

馬英九今天抵達上海後，除傍晚與陳吉寧會面，下午先前往參訪洋山港與浦東新區城市綜合管理中心。（編輯：邱國強）1120405

前總統馬英九（左）5日前往上海，並在傍晚會見上海市委書記陳吉寧（右）。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年4月5日
前總統馬英九（左）5日前往上海，並在傍晚會見上海市委書記陳吉寧（右）。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年4月5日
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