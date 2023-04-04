專家：馬英九訪中 北京有兩重目的

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（中央社台北4日電）前總統馬英九訪中之行備受關注，專家鄧聿文分析，從北京的角度來看，馬英九登陸，中方有兩個目的，一是降低兩岸軍事衝突風險，為中國經濟創造好的地緣環境，二是盼藍營重新執政。

美國之音中文網今天刊發旅居美國的中國問題專家鄧聿文的評論文章表示，各種消息顯示，拚經濟不但是中國國務院總理李強新政府今年的工作重點，也會是本屆政府任期的施政中心。拚經濟需營造好的發展環境，而台海烏雲密布顯然不利這個中心工作和目標任務。

他指出，中國政府在安頓內政、開始善待民企的同時，也必須降低兩岸的對峙程度。因此外界看到今年以來，北京對台灣改採某種程度的懷柔立場，今年政策主基調是和緩。馬英九訪問中國大陸就是在這個背景下成行，是北京整體對台政策的一部分。

鄧聿文進一步指出，北京邀馬英九訪陸，並且不阻止他在中國大陸說中華民國，除了要降低兩岸對抗的烈度，也是考量到今年底台灣的總統選戰。

他說，「北京讓馬英九這個做過中華民國總統的人在大陸喊出中華民國，就打破民進黨對國民黨的攻擊，它就可以向台灣民眾宣稱，國民黨比民進黨勇敢，有能力讓對岸接受中華民國的存在，維護兩岸和平，不讓兩岸走向兵兇戰危，更好維護台灣的利益」。

這位專家指出，兩岸經過幾年的對峙，尤其是去年的圍台軍演，台灣民意在發生轉變；對於馬英九這次訪問中國大陸，多數台灣人也不反對。

他分析，要做到「和平保台」，觸及是否認同「九二共識」的問題，「民進黨否認『九二共識』存在，北京不可能和它發展官方關係，兩岸就難言和緩」。

鄧聿文指出，「『九二共識』，一中各表，在台灣就是中華民國，只是北京以前不提，也反對國民黨提，這次馬英九在大陸終於說了，會被台灣民眾視為在這個禁忌上的一次大膽突破，或許意味著北京在中華民國的問題上某種程度的鬆綁。在台灣主流民意求和緩的情況下，當然對國民黨有加分作用。」

他並表示，如無意外，北京今年的對台政策會主推和緩，若明年民進黨繼續執政，北京是否會收緊兩岸和緩的基調則難說，盡管中國經濟發展的確需要和平的地緣政治環境。

鄧聿文曾為中共中央黨校刊物學習時報副編審，為編制外聘用人員；2013年3月因刊登於英國金融時報的「中國應該拋棄朝鮮」評論文章而被解聘。2018年舉家赴美。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120404