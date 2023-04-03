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馬辦回批兩國論 陸委會：兩岸互不隸屬是事實

2023/4/3 16:49（4/3 17:16 更新）
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陸委會3日表示，兩岸互不隸屬是事實，符合中華民國憲法。（中央社製圖）
陸委會3日表示，兩岸互不隸屬是事實，符合中華民國憲法。（中央社製圖）
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（中央社記者王承中、李雅雯台北3日電）前總統馬英九辦公室發表聲明，批評陸委會倡議「兩國論」嚴重違憲。陸委會今天回應，兩岸互不隸屬是事實，符合中華民國憲法，「更是駁斥中共圖謀吞併我國家主權領土的嚴正立場」。

前總統馬英九2日訪問湖南大學提到，台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」。陸委會昨天回應，馬英九唱和呼應中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，「我們表達高度遺憾」。

對此，馬英九辦公室今天發布新聞稿表示，陸委會批評馬英九依據中華民國憲法提出的兩岸定位，公然倡議「兩國論」，馬英九辦公室嚴正聲明，請總統蔡英文表態，是否屬於政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。

馬辦指出，陸委會強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，也違反蔡總統上任時提出遵守憲法與兩岸條例的承諾。

馬辦表示，陸委會批評馬英九所謂唱和呼應中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，請問中華民國憲法不就是一中憲法嗎？大陸地區難道不是憲法上的領土？請問陸委會批評的根據在哪裡，那一點跟中共唱和。

針對馬辦的說法，陸委會下午再透過新聞稿發出3點聲明指出，首先，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國一部分。「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，長期以來是台海客觀現狀與事實，符合中華民國憲法，「更是駁斥中共圖謀吞併我國家主權領土的嚴正立場，也是台灣全體國民的共同堅持」。

其次，中華人民共和國「憲法」妄稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，8成以上台灣民意均表反對，馬英九以此宣稱兩岸均堅持「一個中國」原則，悖離事實與台灣民意，各界自有公評。中國的「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，在全民反對及國際聲援下，馬英九不應呼應並落入其統戰陷阱。

陸委會說，第三，政府兩岸政策立場一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定；總統蔡英文上任以來，堅定「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權及民主自由。

陸委會指出，前總統馬英九辦公室所謂「違憲」及否定中華民國存在的指控，完全是顛倒是非，卸任國家元首赴陸言行動見觀瞻，應堅定維護台灣最大利益及社會共同期待。（編輯：邱國強）1120403

#馬英九
#陸委會
#台灣
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