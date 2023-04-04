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馬英九訪中維安嚴 港媒採訪難嘆滴水不漏

2023/4/4 14:49
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（中央社台北4日電）香港明報今天報導，前總統馬英九訪中祭祖，不論記者採訪還是民眾追訪，最大的感受莫過於維安非常嚴密「滴水不漏」。同時國台辦下令「不考慮港媒」，只允許駐北京台灣媒體隨團採訪。

報導說，馬英九此行首站抵達南京，媒體、民眾和當地公安就爆發衝突，因限制重重，跟著馬英九的媒體少之又少。

在馬英九老家湖南湘潭，記者剛抵達和當地村民接觸，也立即被阻止，並要求記者「按正規手續」採訪，去鎮政府找專人。

記者離村後，公安隨即駕車追上來要查身分，隨後縣宣傳部人員來招呼記者，不知何故卻相當沉默，直到記者主動問及，又是被告知要按「正規手續」，並向有關部門申請採訪。

追問「什麼是有關部門」，對方卻說「我們也不知道」，還說馬英九來訪具重大的政治意義，並反問「有沒有外國人參與採訪」？

馬英九此行安排的參訪點，全程採封閉管理，圍觀的民眾被限制在門外或馬路對面，雖然馬英九來到每個城市，不忘和等候他的圍觀民眾打招呼展現親民，但親眼目睹他的身影非常困難。

當局沒有調度大批制服員警，全由便衣在場監視。而馬英九在南京中山陵謁陵期間，只有一群幼童獲准入場，他們後來向「馬爺爺」問好，被質疑可能是「群眾演員」。

更有遠從杭州趕往湖南的民眾，準備歡迎馬英九的標語也不敢舉，只能在事後拍照自嗨。不少圍觀民眾感慨，「這本來兩岸交流就是一件高興的事情，為什麼要搞成這樣呢？」（編輯：曹宇帆/邱國強）1120404

#馬英九
#南京
#港媒
馬英九
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