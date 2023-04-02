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馬英九提台灣大陸同屬一中 陸委會：遺憾

2023/4/2 23:14
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（中央社記者李雅雯台北2日電）前總統馬英九今天訪問湖南大學提到，台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」。陸委會回應，馬英九唱和呼應中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，「我們表達高度遺憾」。

馬英九2日率「大九學堂」學生參訪湖南大學。他在結尾致詞時提到，「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。

他說，在「兩岸人民關係條例」第二條有定義台灣地區與大陸地區。台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外「我們的領土」。因此，不論是在台灣，在大陸，在憲法上都屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。

馬英九提到，他知道大陸1982年的憲法前言裡，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，「這是事實很清楚」。

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陸委會2日晚間透過書面表示，中華人民共和國憲法聲稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬英九在中國大陸將我國憲法與之相提並論，還詮釋為兩岸均堅持「一個中國原則」，不僅矮化台灣，更嚴重悖離台灣從未屬於中華人民共和國的事實，傷害國家主權尊嚴。「馬前總統唱和呼應中共企圖侵吞台灣的『一中原則』主張，完全與台灣民眾認知背道而馳，我們表達高度遺憾」。

陸委會指出，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海現狀與朝野共識，也是台灣2300萬人民的堅持。中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分。政府兩岸政策立場一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定；希望卸任國家元首赴陸交流，更應捍衛國家主權尊嚴、台灣最大利益及符合社會期待。（編輯：邱國強）1120402

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