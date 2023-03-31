馬英九赴中是否達到尊嚴對等原則 陳建仁：沒有

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行政院長陳建仁（圖）31日列席立法院備詢，立委質詢問及前總統馬英九訪問中國是否有達到尊嚴對等原則，陳建仁表示，「個人看法是沒有」。中央社記者張皓安攝 112年3月31日

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（中央社記者林敬殷台北31日電）民進黨立委賴瑞隆今天質詢提到，前總統馬英九訪問中國是否有達到尊嚴對等的原則。行政院長陳建仁答詢表示：「個人看法是沒有」，各國對卸任元首接待有一定規格，整體來看，在對等尊嚴上，沒有達到預期目標。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

賴瑞隆表示，馬英九擔任總統時，每次國慶都會提到對等尊嚴，他問陳建仁這次馬英九到中國訪問，有沒有達到尊嚴對等的原則。

陳建仁指出，個人看法是沒有。他說，各國對卸任元首接待有相關的規格，目前看到的情形，不是這樣。整體來看，在對等尊嚴這件事情上面，還沒有到達預期的目標。

賴瑞隆說，馬英九做為一位卸任的總統，有責任去維護國家的國格。

陳建仁表示，他一直呼籲馬英九要有勇氣向中國表達台灣人民的心聲，也希望能夠向中國表達自由、民主、法治、人權是台灣普世價值，他盼望中國也能變成自由、民主、法治，而且尊重人權的國家，馬英九應該勇敢地講出來。

賴瑞隆進一步問陳建仁，馬英九昨天與中國大陸國台辦主任宋濤會面時，談了很多九二共識，是不是在幫中共為九二共識背書。

陳建仁說，馬英九實在講了太多次九二共識。實際上，中國已經很明確表達九二共識就是一個中國，是一國兩制，這台灣大部分人民沒有辦法接受，馬英九在那個地方表達對九二共識的看法，跟台灣人民的觀點相差甚遠。

賴瑞隆表示，馬英九對九二共識的說法，愧對於中華民國前總統的職責。

陳建仁說，確實如此，馬英九要有勇氣講出來，九二共識並不是一國兩制台灣方案，要不然就讓外界混淆，以為台灣也都贊成九二共識。（編輯：翟思嘉）1120331