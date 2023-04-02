馬英九赴湖南大學 提國家修憲分台灣大陸兩地區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前總統馬英九2日上午率大九學堂學生赴湖南大學交流時，提到國家修憲分了台灣地區跟大陸地區，都是中華民國，都是中國。中央社記者呂佳蓉長沙攝 112年4月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉長沙2日電）前總統馬英九今天率大九學堂的學生到訪湖南大學做交流。馬英九表示，「我們國家」修改了憲法，分了台灣地區跟大陸地區，都是中華民國，都是中國。

馬英九一行在湖南大學的國家超級計算長沙中心的會議室與湖南大學的學生做交流。台灣參與學生為28人，湖南大學學生則有32人。

馬英九在最後結尾致詞時提及，「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」

他又說，在「兩岸人民關係條例」第二條有定義台灣地區與大陸地區。台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外，「我們的領土」。因此，不論是在台灣，在大陸，在憲法上都屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。

馬英九也提到，他知道大陸1982年的憲法前言裡，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，「這是事實很清楚」。

馬英九也提，兩岸同文同種，而且雙方都堅持一個中國的立場，這非常重要。儘管現在分屬兩邊，雙方有各自的制度與政策，但是希望大家努力減少不必要的隔閡，讓雙方能夠真誠的交流。

此外，馬英九一度也以湖南話與在場的大陸學生交流，並介紹1987年台灣開放赴陸探親的故事。

湖南大學校長段獻忠在致詞時說，「馬先生」帶領台灣青年學生前來交流，一定能夠進一步促進兩岸青年學生交流交往，增進兩岸青年學生的心靈契合。

馬英九在率學生與大陸學生做交流前，還在湖南大學科學館參觀，這是1945年日本在二戰中投降後，舉行第4受降區受降儀式的地點。隨後，又到校園內的嶽麓書院參訪。（編輯：張淑伶）1120402