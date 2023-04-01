馬英九見湖南書記沈曉明 被稱此行受關注是「網紅」

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前總統馬英九（左2）1日晚間在湖南長沙的九所賓館與湖南省委書記沈曉明（右2）會面。沈曉明說，馬英九此行受到關注，是不折不扣的網紅。中央社記者呂佳蓉長沙攝 112年4月1日

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（中央社記者呂佳蓉長沙1日電）前總統馬英九今晚會見湖南省委書記沈曉明。馬英九表示，這次來到湖南老家祭祖，對他個人意義重大；沈曉明說，馬英九此行受到廣泛關注，是不折不扣的「網紅」。

馬英九1日晚間在湖南長沙的九所賓館與沈曉明會面。

馬英九說，今天早上他到了湘潭祭祖，心中感慨很深。他今年即將滿73歲，能夠來到大陸，來到湖南老家祭祖，看看祖父母、父母當年的足跡，「對我個人意義重大」。

馬英九也說，即便海峽兩岸隔海分治超過70年，有著不同的生活方式與價值觀念，但海峽兩岸分享及傳承了共同的血緣、語文、歷史與文化。維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法。

沈曉明說，「馬英九先生」此行受到廣泛關注，是不折不扣的「網紅」。這說明中華傳統文化，是兩岸同胞共同精神家園與共同的價值追求，相信「馬先生」的祭祖之旅一定是受到兩岸同胞的支持。

他說，通常長沙在這時候的天氣不是這樣，應是陰雨天，清明時節雨紛紛，但是今天陽光普照，可見祭祖之行，不只是兩岸同胞支持，老天爺也支持。

沈曉明還說，他要代表湖南政府與湖南鄉親，歡迎馬英九回家，並稱從媒體上看到馬英九會講流利的長沙話，這給他很大壓力，他還在努力學習湖湘文化。

沈曉明還向大九學堂的學生說，希望他們會喜歡長沙，愛上湖南。湖南會盡心盡力尊重關愛在湖南的台商，也希望有更多的年輕人到湖南發展。

馬英九訪問中國大陸的行程今天來到湖南，他早上前往湘潭縣茶恩寺鎮祭祖，並到白石鎮參訪。白石鎮是馬英九祖輩生前居住之地、也是其父馬鶴淩的出生地。

當地的鄉親不斷向馬英九揮手，並高喊「歡迎馬先生」；還有鄉親說「你是我們的驕傲」。馬英九則向他們揮手，並以長沙話回應，「湘潭伢子（孩子）回來了」。

馬英九一行還前往馬鶴凌的母校嶽雲中學參訪，又前往南嶽忠烈祠祭悼抗日陣亡將士，敬獻花籃上的紅布條寫著「中國國民黨前主席馬英九暨全體團員敬獻」、「抗戰英烈浩氣長存」。（編輯：楊昇儒）1120401

前總統馬英九（前左）1日下午前往湖南衡陽市的南嶽忠烈祠祭悼抗日陣亡將士。中央社記者呂佳蓉衡陽攝 112年4月1日

前總統馬英九1日下午前往湖南衡陽市的南嶽忠烈祠祭悼抗日陣亡將士。圖為南嶽忠烈祠前的階梯。中央社記者呂佳蓉衡陽攝 112年4月1日