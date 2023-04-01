彭博：美淡化蔡總統過境 學者認中國不致反應過度

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）彭博報導，拜登政府為避免與中國的關係進一步惡化而淡化總統蔡英文過境；報導同時引述多位消息人士說，中國的反應可能不如先前預期激烈。

彭博（Bloomberg News）在報導的導言以「訪問」形容蔡總統為出訪中美洲友邦在美國的過境停留。報導引述多位未具名的知情人士透露，儘管中國已對蔡總統此次過境美國抗議，但他們認為中方反應「可能將比先前所擔心的較為和緩」。

他們說，蔡總統取消過境期間的部分活動並限制與媒體接觸，而這些活動被認為是最有可能激怒北京的動作。

知情人士指出，中國可能在蔡總統結束出訪後平淡以對，因為北京想形塑自身為解決俄烏衝突的和平締造者，想讓歐洲與第三世界相信中國是個有別於美國的負責任大國。

蔡總統預計返程過境與美國聯邦眾議院新任共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面的同時，法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩也將訪問北京。

報導認為中國的反應也可能因明年台灣總統大選而投鼠忌器，因為北京任何侵略性舉止可能都會反過來變相為民進黨助選。

美國資深外交官兼貿易談判代表柯特勒（Wendy Cutler）說：「我們固然應預期中國會報復，但範圍和程度不得而知。如果弄到跟去年裴洛西訪台的程度甚至超過，就別指望（美中）短期內重新恢復更高級別的接觸。」

彭博的報導說，麥卡錫的訪台計畫暫時喊停，也令美國當局鬆了口氣。儘管部分共和黨同僚要求對中國採取更鷹派立場，麥卡錫已認知到緊張局勢升高。麥卡錫將在蔡總統下週訪問瓜地馬拉與貝里斯回程過境洛杉磯時與她會晤。

智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）國防政策專家塞耶茲（Eric Sayers）說：「這種方法既實現了麥卡錫、蔡總統和（美國）政府的目標，同時也讓北京難以用升級方式回應。這是很理想的途徑」。

報導認為台灣是民主燈塔，務實來看也是全世界絕大多數最先進晶片的來源，這對決心繼續支持台灣的拜登團隊是個頗為艱難的拿捏。

彭博報導指出真正的考驗是在下週，即蔡總統結束訪問中美洲友邦瓜地馬拉與貝里斯回程過境洛杉磯時。蔡總統預計屆時與麥卡錫會面，並已受邀在雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）發表演講。

但彭博引述知情人士透露，經美國行政部門、麥卡錫方面及台灣政府間諮商後，蔡總統在美行程已縮減，現在很可能沒有雷根圖書館發表演講的行程。

與此同時，在美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年夏天訪台、今年2月美國本土發現中國偵察氣球闖入等一系列危機導致美中緊張升高後，美國也嘗試與中國緩和關係。裴洛西訪台引發中國在台灣周邊展開空前規模軍演，並中止與美國的軍方高層交流。

美中還有激烈的言詞交鋒。中國國家主席習近平警告美國和其他國家不要對中國「全方位打壓」，美國國會議員則屢將中國形容成美國數十年所面臨最大威脅。美國共和黨籍國會議員蘇利文（Dan Sullivan）與蓋拉格（Mike Gallagher）3月30日提案，盼在中國入侵台灣時，授權美國政府對中國實施懲罰性制裁。

中共中央外事委辦公室主任王毅與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）據傳上週通話，但雙方都決定不要公開。這是另一白宮試圖讓蔡總統過境美國一事受控，預防任何過度反應或溝通不良情況。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）3月30日再次呼籲北京勿對蔡總統過境行程過度反應，他也指出，中國片面改變現狀的企圖不會迫使美國政府改變給予台灣總統過境待遇。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120401