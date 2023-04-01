蔡總統雷根圖書館演講取消？府：媒體報導均屬臆測

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（中央社記者溫貴香瓜地馬拉市31日電）媒體報導，總統蔡英文過境美國洛杉磯時赴雷根圖書館的演講行程被取消，總統府副秘書長張惇涵表示，有關蔡總統過境洛杉磯諸如演講等活動、皆屬臆測，總統過境洛杉磯行程持續縝密安排。

總統蔡英文於當地時間3月31日下午2時飛抵友邦瓜地馬拉進行國是訪問，傍晚將前往文化宮接受軍禮歡迎儀式，以及舉行兩國元首會談並簽署協議，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統並以國宴款宴。

中國外交部發言人毛寧特意選在蔡總統將前往瓜地馬拉訪問前，在主持例行記者會時向瓜地馬拉喊話：「認清大勢，早日做出正確選擇。」

對此，張惇涵當地時間31日在蔡總統與瓜地馬拉僑界茶敘後接受隨團媒體訪問時表示，中華民國台灣跟瓜地馬拉的邦誼堅若磐石，就像瓜地馬拉的咖啡一樣飽暖、香醇，台灣跟友邦交往不容中國置喙。

張惇涵指出，中國對台灣的外交打壓，不會影響台灣走向世界的決心，台灣會堅定走向世界，跟世界交朋友，也會當世界的好朋友。

至於美國媒體報導，蔡總統過境紐約時已跟美眾議院少數黨領袖、民主黨團領袖紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）會面，張惇涵指出，總統過境美國期間會安排與美方友人進行交流，基於雙方互信及默契，適時再行說明。

張惇涵強調，媒體報導蔡總統過境洛杉磯諸如演講等活動皆屬臆測，過境洛杉磯行程持續縝密安排中，基於雙方默契與互信，在定案後將與各界說明。（編輯：林克倫）1120401